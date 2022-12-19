Порошенко на День святого Миколая привіз у Миколаїв мобільну котельню: десятки тисяч людей зможуть впевненіше пережити цю зиму
Петро Порошенко привіз у Миколаїв мобільну котельню. Як пояснює міський голова Олександр Сєнкевич, такий подарунок до Дня святого Миколая насправді вкрай важливий для містян
Про це йдеться на сайті партії "Європейська Солідарність".
"В першу чергу тому, що на випадок бомбардувань в місті ми не маємо можливості відключити котельню, бо все замерзне і буде у нас "Алчевськ" у Миколаєві. Ми будемо використовувати цю котельню, щоб підключати її у випадку зупинки основної котельні. Поки ремонтуємо, відновлюємо - можемо використовувати цю котельню, зберегти мережі і не заморозити людей", - говорить очільник міста.
Дороговартісний проєкт на мільйони гривень реалізували коштом Фонду Порошенка та компанії "Рошен". Петро Порошенко пояснює: "Це - унікальний проєкт. В Україні такого проєкту ще немає. І невипадково ми обрали Миколаїв для того, щоб запустити цю потужну, з усією необхідною електронікою пересувну котельню. Для чого? "Шахеди" розраховані на те, що вони б’ють по прив’язці до GPS. А ця котельня мобільна, десятки тисяч людей завдяки цьому можуть набагато впевненіше пережити цю зиму".
"Не дивлячись на те, що сьогодні ворог відступив за Херсон, ми досі у зоні ураження ракетами С-300. І 8 грудня дві таких ракети прилетіли сюди. Вони роблять великі руйнування, ями по чотири метри, руйнують будівлі. Ми вже маємо досвід, коли вони стріляли по котельнях на початку цього року", - розповідає Сєнкевич.
"Ця котельня може працювати в автоматичному режимі. А після війни ми маємо можливість її встановити в один з віддалених районів, дообладнати систему охоронною сигналізацією, і вона буде працювати", - говорить міський голова.
Найбільше котельні радіє керівник обласного теплоенерго Микола Логвінов. "Це все - українське виробництво, і обладнання, якщо не дай Бог, пошкоджене - його відремонтують на базі підприємства. Не треба замовляти матеріали за кордоном. А це зроблено в Україні", - пояснює досвідчений комунальник.
"Вона буде резервом під 5-6 котелень. У нас є лікарня, де її можна встановити. Цілий мікрорайон можна закрити. Нам би ще одну - і все було б добре", - говорить Логвінов.
Раніше команда Порошенка з волонтерами ГО "Справа Громад" привезла у Миколаїв системи для очищення води - їх встановили у лікарнях та інших соціальних об’єктах, вони і зараз працюють, підтвердив Сєнкевич.
"Ми закликаємо масштабувати проєкт мобільних котелень. Давайте це зробимо в Херсоні, де люди сидять без тепла. Давайте це зробимо в Ізюмі. Ми готові поділитися, дати всю інформацію, проєкт, зразки обладнання. Ми навіть готові спільно з кимось - або з місцевим бюджетом, або іншими волонтерськими організаціями - робити це і на інших територіях. Нехай приїжджають, беруть досвід Миколаєва, бо тут є чому повчитися", - зазначає Порошенко.
"Давайте зараз продемонструємо ту єдність, яку ми демонструємо з перших днів війни, і об’єднавшись, допоможемо людям", - закликав Петро Порошенко.
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