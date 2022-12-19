Порошенко на День святого Миколая привіз у Миколаїв мобільну котельню: десятки тисяч людей зможуть впевненіше пережити цю зиму

Про це йдеться на сайті партії "Європейська Солідарність".

"В першу чергу тому, що на випадок бомбардувань в місті ми не маємо можливості відключити котельню, бо все замерзне і буде у нас "Алчевськ" у Миколаєві. Ми будемо використовувати цю котельню, щоб підключати її у випадку зупинки основної котельні. Поки ремонтуємо, відновлюємо - можемо використовувати цю котельню, зберегти мережі і не заморозити людей", - говорить очільник міста.

Дороговартісний проєкт на мільйони гривень реалізували коштом Фонду Порошенка та компанії "Рошен". Петро Порошенко пояснює: "Це - унікальний проєкт. В Україні такого проєкту ще немає. І невипадково ми обрали Миколаїв для того, щоб запустити цю потужну, з усією необхідною електронікою пересувну котельню. Для чого? "Шахеди" розраховані на те, що вони б’ють по прив’язці до GPS. А ця котельня мобільна, десятки тисяч людей завдяки цьому можуть набагато впевненіше пережити цю зиму".

"Не дивлячись на те, що сьогодні ворог відступив за Херсон, ми досі у зоні ураження ракетами С-300. І 8 грудня дві таких ракети прилетіли сюди. Вони роблять великі руйнування, ями по чотири метри, руйнують будівлі. Ми вже маємо досвід, коли вони стріляли по котельнях на початку цього року", - розповідає Сєнкевич.

"Ця котельня може працювати в автоматичному режимі. А після війни ми маємо можливість її встановити в один з віддалених районів, дообладнати систему охоронною сигналізацією, і вона буде працювати", - говорить міський голова.

Найбільше котельні радіє керівник обласного теплоенерго Микола Логвінов. "Це все - українське виробництво, і обладнання, якщо не дай Бог, пошкоджене - його відремонтують на базі підприємства. Не треба замовляти матеріали за кордоном. А це зроблено в Україні", - пояснює досвідчений комунальник.

"Вона буде резервом під 5-6 котелень. У нас є лікарня, де її можна встановити. Цілий мікрорайон можна закрити. Нам би ще одну - і все було б добре", - говорить Логвінов.

Раніше команда Порошенка з волонтерами ГО "Справа Громад" привезла у Миколаїв системи для очищення води - їх встановили у лікарнях та інших соціальних об’єктах, вони і зараз працюють, підтвердив Сєнкевич.

"Ми закликаємо масштабувати проєкт мобільних котелень. Давайте це зробимо в Херсоні, де люди сидять без тепла. Давайте це зробимо в Ізюмі. Ми готові поділитися, дати всю інформацію, проєкт, зразки обладнання. Ми навіть готові спільно з кимось - або з місцевим бюджетом, або іншими волонтерськими організаціями - робити це і на інших територіях. Нехай приїжджають, беруть досвід Миколаєва, бо тут є чому повчитися", - зазначає Порошенко.

"Давайте зараз продемонструємо ту єдність, яку ми демонструємо з перших днів війни, і об’єднавшись, допоможемо людям", - закликав Петро Порошенко.

Стежте за подіями в Україні та світі разом з Еспресо! Підписуйтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb