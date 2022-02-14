Порошенко на погоджувальній раді: яЯкщо завтра Пристайко ще буде в Лондоні, значить відмова від НАТО – це позиція Зеленського
Петро Порошенко під час погоджувальної ради закликав Зеленського негайно відкликати і звільнити посла у Великій Британії Вадима Пристайка через його заяву про можливу відмову від членства України в НАТО
"Сьогодні вранці ми були шоковані новиною, що посол Зеленського в Лондоні Вадим Пристайко заявив, що Україна може відмовитися від вступу в НАТО, нібито щоб запобігти війні. Я хочу нагадати всім, що війна з Росією триває вже вісім років, і свого часу ніякий позаблоковий статус не вберіг Україну від нападу Росії", – зауважив Порошенко.
"Вперше з часів Революції Гідності офіційний представник України на міжнародній арені робить заяву про відмову від НАТО. І цим український посол показав, що шантаж і залякування Путіна України працює. Ми маємо продемонструвати абсолютно зворотнє2, – переконаний Петро Порошенко.
Він нагадав, що Вадим Пристайко – не просто посол, а колишній міністр закордонних справ, колишній екс-віце-прем’єр в уряді Зеленського, відповідальний за євроатлантичну інтеграцію.
"Після обурення суспільства простого спростування вже замало. Ми наголошуємо на тому, що єдиний спосіб довести, що позиція Пристайка не є позицією української влади і Зеленського – негайно відкликати посла з Лондона і звільнити його з роботи", – сказав п’ятий президент.
"Бо якщо Пристайко пропонує Україні відмовитися від НАТО – краще Україні запропонувати Зеленському відмовитися від такого посла. Бо командувач ВМС Німеччини подав у відставку після заяв про Крим, голова комітету парламенту Фінляндії пішов у відставку після твіту про те, що Україну не візьмуть в НАТО. І якщо завтра Пристайко ще буде в Лондоні, значить він озвучив не свою позицію, а позицію Зеленського", – резюмує Порошенко.
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