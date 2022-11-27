Порошенко на Sky News: Ми не дозволимо Путіну диктувати нам, яким буде майбутнє України

Відповідне відео у неділю, 27 листопада 2022 року, з'явилося на YouTube-каналі політика.

Відповідаючи на запитання, чи готова Україна до переговорів з Путіним, якщо він змінить свої вимоги, Порошенко сказав:

"Це не Путін приймає рішення. Хто б не був президентом, лідером уряду в Україні - ми не надаємо Росії права вето на будь-яке майбутнє рішення, включно з членством України в НАТО. І ми демонструємо єдність у внутрішній політиці".

"Ми вже маємо переговорника, ці переговори з Росією дуже успішні. Ім’я цього учасника переговорів - Збройні Сили України, які успішно звільнили українську Київщину, Херсонщину, Харківщину та багато-багато інших територій. І ми обов’язково продовжимо цю лінію", - наголосив п’ятий президент.

"Росія використовує як зброю зиму, а також нафту, газ, голод і атакує мирне населення України. Серед 70 крилатих ракет, які запустила Росія, 30 були націлені на Київ, 21 була ліквідована нашою ППО, але дев’ять потрапили в об’єкти енергетичної інфраструктури. І це лише доказ того, що Росія є терористичною державою, як і вирішив Європарламент. Росія діє як терорист проти мирного населення", - констатує Порошенко.

"У нас немає електрики, немає опалення, немає води. Але в жодному разі ми не проміняємо українську свободу, демократію, суверенітет на електроенергію, нафту, газ, тепло. Ми ще більше згуртувалися, ми стали ще рішучіші і точно переможемо Росію. Росія, яку на передовій б’ють українські Збройні Сили, намагається атакувати мирних українців. Але це не приносить їй результату", - вважає Порошенко.

Він також закликав західних партнерів надати України енергетичне обладнання та засоби протиповітряної оборони.

"Ми безперечно розраховуємо на глобальну підтримку. І нам потрібні не тільки генератори - нам потрібна в першу чергу протиповітряна оборона плюс генератори та інші запчастини для об’єктів критичної енергетичної інфраструктури. росія повинна знати, що всі російські крилаті ракети, кожен російський ударний безпілотник, який атакує об’єкти цивільної інфраструктури в Києві, Одесі Херсоні, точно буде збито, і ми можемо це зробити", - сказав Порошенко.

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