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Головна політика Порошенко обговорив з Главою ПА ОБСЄ ситуацію на окупованих територіях України

Порошенко обговорив з Главою ПА ОБСЄ ситуацію на окупованих територіях України

13 жовтня, 2021 середа
18:59
політика Порошенко

Лідер "Європейської Солідарності", п’ятий Президент України Петро Порошенко зустрівся з Главою Парламентської Асамблеї ОБСЄ Маргаретою Седерфельт

Петро Порошенко привітав Маргарету Седерфельт з обранням на високу посаду очільника ПА ОБСЄ та побажав успіхів у справі забезпечення миру, безпеки і стабільності в регіоні відповідальності Організації.

Порошенко докладно обговорив з очільницею ПА ОБСЄ безпекову ситуацію на окупованому Донбасі. Сторони висловили рішуче засудження рішення РФ заблокувати продовження мандату спостережної місії ОБСЄ на російських пунктах пропуску через українсько-російський державний кордон ("Гукове" та "Донецьк").

"Існують Мінські домовленості. І для мене ці домовленості є базовими. Абсолютно зрозуміло, що їх слід дотримуватись, і їх треба поважати з різних боків. Я також вдячна СММ ОБСЄ за те, що вони роблять. Я розчарована рішенням Росії, яка не погодилась і застосувала своє право вето щодо продовження мандату спостережної місії для контролю на кордоні. Я думаю, що це треба мати, аби гарантувати, що там є наші очі, аби бачити, що там відбувається, як забезпечується пропуск людей. Чи є прояви насильства там на місці. Я читаю доповіді СММ ОБСЄ щодо ситуації в окремих районах Луганської і Донецької областей щоденно і на щотижневій основі також. Як виглядає, ситуація для людей, які там проживають, є вкрай складною", – говорить Маргарета Седерфельт.

Сторони відзначили роль СММ ОБСЄ у пошуку мирного врегулювання та підтримали важливість продовження її діяльності у повному обсязі.

"Героїчні спостерігачі місії ОБСЄ день за днем презентували усій світовій спільноті правдиву інформацію про російську окупацію в Україні. Я був дуже розчарований, що Росія заблокувала продовження цієї місії у 2021 році. Тому що ОБСЄ дуже ефективна організація, і те, що Росія заблокувала її місію – вкотре підтверджує, що вона несе відповідальність за постачання зброї та найманців на Схід України", – зазначив п’ятий президент.

Петро Порошенко висловив упевненість щодо необхідності більш активного залучення ОБСЄ до невідкладного звільнення Росією політичних в’язнів на окупованих територіях, включно з представниками кримськотатарського народу. Сторони обговорили виклики у сфері демократії в Україні, проблеми забезпечення верховенства права, судової реформи, забезпечення свободи ЗМІ та стійкості інститутів держави, передусім у контексті загроз парламентаризму в Україні. Відзначено, що ефективна боротьба з корупцією має залишатися серед незаперечних пріоритетів України.

ОБСЄ
Порошенко
Європейська солідарність
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