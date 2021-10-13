Порошенко обговорив з Главою ПА ОБСЄ ситуацію на окупованих територіях України

Петро Порошенко привітав Маргарету Седерфельт з обранням на високу посаду очільника ПА ОБСЄ та побажав успіхів у справі забезпечення миру, безпеки і стабільності в регіоні відповідальності Організації.



Порошенко докладно обговорив з очільницею ПА ОБСЄ безпекову ситуацію на окупованому Донбасі. Сторони висловили рішуче засудження рішення РФ заблокувати продовження мандату спостережної місії ОБСЄ на російських пунктах пропуску через українсько-російський державний кордон ("Гукове" та "Донецьк").



"Існують Мінські домовленості. І для мене ці домовленості є базовими. Абсолютно зрозуміло, що їх слід дотримуватись, і їх треба поважати з різних боків. Я також вдячна СММ ОБСЄ за те, що вони роблять. Я розчарована рішенням Росії, яка не погодилась і застосувала своє право вето щодо продовження мандату спостережної місії для контролю на кордоні. Я думаю, що це треба мати, аби гарантувати, що там є наші очі, аби бачити, що там відбувається, як забезпечується пропуск людей. Чи є прояви насильства там на місці. Я читаю доповіді СММ ОБСЄ щодо ситуації в окремих районах Луганської і Донецької областей щоденно і на щотижневій основі також. Як виглядає, ситуація для людей, які там проживають, є вкрай складною", – говорить Маргарета Седерфельт.



Сторони відзначили роль СММ ОБСЄ у пошуку мирного врегулювання та підтримали важливість продовження її діяльності у повному обсязі.



"Героїчні спостерігачі місії ОБСЄ день за днем презентували усій світовій спільноті правдиву інформацію про російську окупацію в Україні. Я був дуже розчарований, що Росія заблокувала продовження цієї місії у 2021 році. Тому що ОБСЄ дуже ефективна організація, і те, що Росія заблокувала її місію – вкотре підтверджує, що вона несе відповідальність за постачання зброї та найманців на Схід України", – зазначив п’ятий президент.



Петро Порошенко висловив упевненість щодо необхідності більш активного залучення ОБСЄ до невідкладного звільнення Росією політичних в’язнів на окупованих територіях, включно з представниками кримськотатарського народу. Сторони обговорили виклики у сфері демократії в Україні, проблеми забезпечення верховенства права, судової реформи, забезпечення свободи ЗМІ та стійкості інститутів держави, передусім у контексті загроз парламентаризму в Україні. Відзначено, що ефективна боротьба з корупцією має залишатися серед незаперечних пріоритетів України.