Порошенко передав бійцям 206-го батальйону тероборони військове спорядження та автомобіль
Петро Порошенко передав військове спорядження та автомобіль бійцям 206-го батальйону тероборони Києва, які отримали нове бойове завдання
"Наш героїчний 206-й батальйон отримав нове завдання. Створений для забезпечення оборони Києва, він давав відсіч ворогу на багатьох небезпечних напрямках. Та про це розкажемо після нашої Перемоги", – написав Порошенко у Facebook.
"Нове завдання — нові потреби. Тому сьогодні привезли хлопцям все, що знадобиться на місці наступної дислокації: необхідну кількість бронежилетів четвертого класу захисту. Та все – від взуття, дощовиків і похідних ліжок до бензопил і генераторів. Також офіційно передали батальйону пікап", – зазначив Порошенко.
"Хлопці завжди можуть розраховувати на наше плече і підтримку. Що буде треба — знайдемо, купимо, привеземо, забезпечимо. Будемо поруч", – наголошує п’ятий президент, який з перших днів створення патронує 206-й батальйон, а також інші підрозділи тероборони на Київщині.
"Кожен, хто після 24-го лютого став у лави славетного 206-го батальйону, знає, за що він воює — за свою землю, за наших дітей і за наше майбутнє. Україна переможе в цій вітчизняній війні проти рашистсько-фашистських загарбників. Ми викинемо їх з української землі і побудуємо нову, сильну і квітучу державу", – переконаний Петро Порошенко.
Від початку російського вторгнення Порошенко передав у підрозділи ЗСУ та тероборону сотні кулеметів ПКМ, броньовані пікапи, кілька тисяч високоякісних бронежилетів, інше військове спорядження.
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