Порошенко показав перший хліб, який пече волонтерська пекарня у Херсоні
У Херсоні волонтерська пекарня почала випікати перший хліб
Про це повідомив Петро Порошенко, оприлюднивши у Facebook світлини та відео перших паляниць.
"Це - свіжий, духмяний, перший і безкоштовний хліб, який сьогодні нарешті печуть волонтери ГО Справа Громад у Херсоні. Поліція відмовилася виконувати незаконні вказівки влади щодо перешкоджання нашій роботі і відступила", - зауважив Порошенко.
"Ми з Мариною Порошенко радіємо, що закупили і поставили нове обладнання для пекарні, генератор, який надає їй автономну електроенергію і забезпечили пекарню борошном, цукром, дріжджами. Наша команда планує випікати тут не менше 600 кг свіжого хліба за зміну. Ми вже звернулися до місцевої влади за перепустками, щоб працювати і в комендантську годину. Ми також привезли потужний генератор, який забезпечує і роботу пекарні, і систему для очищення води", - нагадав п’ятий Президент.
"У сусідньому Миколаєві, куди ми привезли кілька таких систем, а також мобільну котельню, вже все працює і забезпечує теплом героїчних миколаївців. Херсонські чиновники, які давали команду поліції знести грейдером гуманітарний волонтерський намет, де гріються люди, виправдовуються вказівками згори. Кажуть, "від самого Кіріла Тимошенка", - зауважив Порошенко.
Сайт партї "Європейська Солідарність" зазначає, що у Херсоні влада намагалася перешкодити роботі волонтерської пекарні та гуманітарного намету, де містяни можуть зігрітися і зарядити свої телефони. Петро Порошенко з волонтерами кілька тижнів тому відправив у Херсон сучасне обладнання для пекарні, а також потужний генератор. Хліб будуть роздавати херсонцям безкоштовно, частина продукції призначена для військових. Зараз хліб у Херсон привозять з інших міст, але багато городян після місяців окупації не мають ні роботи, ні коштів.
"Але справедливість перемагає. І як я й обіцяв, безкоштовний хліб у Херсоні буде. Бо люди, які багато місяців жили в окупації із вірою в Україну, мають відчувати нашу підтримку", - переконаний Петро Порошенко.
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