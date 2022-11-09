Порошенко привітав ЗСУ зі звільненням Снігурівки і познущався з Путіна

"Середа. 9 листопада. Вечір. Київ без світла. Волонтерський хаб ГО "Res_Publica. Брати по Зброї" і ГО "Справа Громад" працює цілодобово, – світло від генератора. Але вечір чудовий. І новини гарні. Російські загарбники вибиті зі Снігурівки. Русскій воєнний корабль іде нах$й степами Херсонщини", – говорить Порошенко.

"Це мені сьогодні підтвердили військові, які безпосередньо брали участь у операціях на цьому напрямку. Тільки вранці ми повернулися з передової, бо привозили техніку. А сьогодні вони перетелефонували нам із цією новиною", – повідомив п’ятий президент.

"Ми почули, що вони дали наказ відійти з Херсона. Черговий, слідом за Києвом та Черніговом, жест "доброї волі" з боку російських нелюдів. Ми їм не віримо. І ви їм не вірте. Ми повіримо у звільнення Херсону лише зусиллями доблесної української армії. Тоді, коли над Херсоном буде український прапор. А це точно станеться і вже зараз!" – наголошує Петро Порошенко.

"І "вітаємо" Путіна. Бо він, коли проводив фейкові референдуми, отримав Запорізьку область без Запоріжжя, і буде створювати її десь у Бєлгороді. Він отримає Херсонську область без Херсона. Точно отримає Луганську область без Луганська, десь на території Воронезької області. Донецьку область без Донецька, десь на території Ростовської області. А Крим буде точно український, і немає йому місця в Росії. Усе йде до того, що він отримає московську область без Москви", – говорить Петро Порошенко.

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