English Львів Головна
ua ru en
English Львів Головна
Боротьба за свободу слова
Війна з Росією: хроніка
Головна війна з Росією Порошенко привіз військовим шість БПЛА "Очі Арти". Один такий дрон може замінити роту солдат

Порошенко привіз військовим шість БПЛА "Очі Арти". Один такий дрон може замінити роту солдат

17 вересня, 2022 субота
14:42
війна з Росією

Президент України у 2014-2019 роках, голова політичної партії "Європейська Солідарність" Петро Порошенко передав військовим два комплекси суперсучасних БПЛА проєкту "Очі Арти"

Про це сьогодні, 17 вересня 2022 року, повідомляє офіційний сайт "ЄС".

У комплекси входять шість безпілотників і три станції.

"Ще два дні тому вони пливли через Середземне море. Наші волонтери їх через всю Європу доставили, і вже сьогодні вони у нас тут", - зазначає Порошенко. 

За словами військових, один подібний дрон може замінити за функціоналом, за виконанням бойових завдань цілу роту солдат.

"Це можна робити дистанційно, зберегти людські ресурси, фінансові ресурси і часові. Тому що для того, щоб виконати бойове завдання, наприклад на 5-8-10 кілометрів, треба витратити на підготовку певну кількість днів, а отакий безпілотник зробить вам це за кілька годин без втрати вищезгаданих ресурсів", - заявляють захисники України.

"Тут буде розгорнута навчальна програма "Очі Арти", будуть готувати операторів цих неймовірних, фантастичних, з чудовими можливостями дронів. Проведені вже перші випробування на протидію засобам радіоелектронної боротьби. Вони пройшли блискуче", - повідомив своєю чергою п'ятий президент.

"Будемо вдосконалювати програмне забезпечення, засоби оптики, "тепла", зв’язку і багато-багато іншого для того, щоб зробити точнішими удари арти, достовірнішими дані розвідки, більш потужними дії Збройних Сил України на півдні, на північному сході і на донецькому напрямку", - наголошує Порошенко. 

"Ці дрони будуть очима всієї артилерії Збройних Сил України", - додає Петро Порошенко.

Довідка

У серпні Фонд Порошенка та ГО "Справа Громад" домовились з виробниками про унікальну програму із постачання в українську армію цих безпілотників. Кошти збирають волонтери, Фонд Порошенка традиційно подвоює зібрану суму.

16 серпня під час поїздки на виробництво БПЛА Петро Порошенко розповів:

"Ми переконалися, що ці "пташки" надзвичайно круті, дуже високо літають, і русні дуже важко чимось їх досягнути. Якщо вони витратять ракету "Бук" або "Тор", то сама ракета коштує значно дорожче, ніж "пташка". 

Безпілотники мають дальність роботи до 150 кілометрів, висота - до 4000 метрів. Крейсерська швидкість 75 км/год. Це - комплекс рівня розвідувального батальйону, який працюватиме на користь усіх бригад зони відповідальності, роздвідку та наведення артилерії, коригування вогню великих калібрів, зазначив п’ятий президент.

"Ми викуповуємо всю партію цих безпілотників, аби кожен удар по ворогу був максимально ефективним", - пояснив Петро Порошенко.

Він також повідомив, що програма отримала назву "Очі Арти". 

Перший комплес БПЛА H10 Poseidon Mk II для Десантно-штурмових військ, куплений Фондом Порошенка та волонтерами ГО "Справа Громад", надійшов у ЗСУ у кінці липня. 

Як відомо, за півроку після початку широкомасштабного вторгнення російської армії структури Порошенка з волонтерами передали у ЗСУ допомогу на суму майже 46 млн доларів США. За ці кошти були придбані тисячі бронежилетів та кевларових шоломів, зброя, сотні автомобілів на потреби фронту, серед них бронемашини, вантажівки та пікапи, тепловізори, сотні дронів, електрогенератори, цифрові радіостанції, старлінки, військовий одяг, турнікети, натівські аптечки, системи очистки води, засоби для будівництва.

Стежте за подіями в Україні та світі разом з Еспресо! Підписуйтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb

Петро Порошенко
ЗСУ
безпілотник
ГУР
Європейська солідарність
Читайте також:
17 вересня, 2022 субота
Майже повний склад Пенсійного фонду в Ізюмі перейшов на бік росіян, - офіцер ТрО Корсунов
15 вересня, 2022 четвер
Після смерті Єлизавети II ПАР вимагає у британців повернути діамант вагою у 500 каратів
16 вересня, 2022 п'ятниця
Подивимося, чим закінчиться. Путін у Самарканді прокоментував контрнаступ ЗСУ
Київ
+15°C
  • Київ
  • Львів
  • Вінниця
  • Дніпро
  • Донецьк
  • Житомир
  • Запоріжжя
  • Івано-Франківськ
  • Кропивницкий
  • Луганськ
  • Луцьк
  • Миколаїв
  • Одеса
  • Полтава
  • Рівне
  • Суми
  • Сімферополь
  • Тернопіль
  • Ужгород
  • Харків
  • Херсон
  • Хмельницький
  • Черкаси
  • Чернівці
  • Чернигів
  • USD 39.97
    Купівля 39.97
    Продаж 40.83
  • EUR
    Купівля 39.67
    Продаж 40.77
LIVE
  • Актуальне
  • Важливе
2022, субота
17 вересня
15:46
Франк-Вальтер Штайнмаєр
Штайнмаєр обіцяє Україні безстрокову підтримку
15:46
втрати окупантів
В Україні ліквідували двох російських лейтенантів і майора, - офіцер ЗСУ Штефан
15:41
Українська художниця влаштувала перфоманс у Таллінні
"Буча, Ізюм, Азов". Українська художниця влаштувала перформанс у Таллінні
15:18
ВМС ЗСУ знищують російських окупантів
Українські морпіхи за 6 днів знищили понад 33 окупанти, 13 російських бронемашин і склад із боєприпасами
15:17
Ексклюзив
Олександр Старух
Окупанти блокують інтернет, щоб діти в окупації не могли навчатися онлайн, - очільник Запорізької ОВА
15:10
боєприпаси для артилерії
Іспанія відправила Україні боєприпаси для великокаліберної артилерії
14:54
Оновлено
на фото: уламки
Росіяни обстріляли Чугуїв, загинула 11-річна дівчинка
14:51
Денис Шмигаль
До держбюджету України надійшло 1,5 млрд доларів від США
14:46
ФСБ
Били струмом і залізними трубами: житель Куп'янська розповів, як його катувала ФСБ
14:40
ЄС
У Брюсселі ухвалили Європейський акт свободи медіа: що він передбачає
14:40
Ексклюзив
карта бойових дій
Карта бойових дій. Огляд подій 14-16 вересня: звільнення Харківщини
14:24
У Мелітополі партизани підірвали колію
У Мелітополі партизани підірвали колію, якою росіяни отримували зброю та пальне з Криму, - ЗМІ
14:20
Ексклюзив
Путін та Сі Цзіньпін
Пекін приймає естафету та перебирає на себе функцію, що визначає гегемона на євразійському просторі, - Фейгін
14:19
на фото: руйнації
Росіяни обстріляли Краматорськ, є троє поранених
14:04
H&M
Бренд H&M йде з Білорусі, - ЗМІ
14:00
Ексклюзив
Олександр Лукашенко
Лукашенко нічого не зробить, він панічно боїться ЗСУ та революції в Білорусі, - польський генерал
13:59
втрати окупантів
В Україні ліквідували чотирьох російських лейтенантів, - офіцер ЗСУ Штефан
13:58
збірна Росії
В уряді ФРН вимагають відсторонити Росію та Білорусь від Євро-2024
13:34
ЗСУ танкісти
ЗСУ показали, як українські танкісти знищили російські позиції
13:33
ВВП України
"Могло бути й гірше": Нобелівський лауреат оцінив, як війна вплинула на українську економіку.
13:33
Тайвань
Тайвань призупиняє безвізовий режим для росіян
13:30
суд, вирок
Псевдоначальниця "пенсійного фонду" в Олешках нараховує виплати в рублях
13:13
Анатолій Григор'єв
На війні проти України ліквідували російського священника, - офіцер ЗСУ Штефан
13:12
Alyona alyona, "Маріуполь"
"Ми повернемось скоро". Alyona alyona представила пісню "Маріуполь"
13:06
на фото: пожежа на ТЕС
Окупанти обстріляли Слов'янську ТЕС, у Миколаївці почались перебої з водопостачанням
13:00
САУ RCH-155
Німеччина схвалила продаж Україні 18 САУ RCH-155, - посол Мельник
12:35
Запоріжжя
На Запоріжжі росіяни протягом доби зруйнували 37 цивільних об'єктів
12:30
Німеччина
Голова асоціації німецьких військових проти передачі Україні озброєнь бундесверу, - ЗМІ
12:21
Рашисти продовжують обстрілювати Миколаїв та область
Миколаїв до вечора буде без води
12:05
Україна ЄС НАТО
У НАТО запевнили, що підтримка України не зміниться з настанням зими
12:05
на фото: колаборант
За допомогою відеореєстратора фіксував позиції ЗСУ: мешканцю Миколаєва оголосили підозру
12:01
Арсенал, АПЛ, чемпіонат Англії
У Малиновського відібрали звання найдорожчого футболіста України
12:00
Ексклюзив
україна українці
Контрнаступ мови: як українська відвойовує своє
11:34
Дмитро Пєсков
У кремлі відповіли на попередження Байдена щодо застосування ядерної зброї
11:33
на фото: труна
Чергу людей, які бажають попрощатися з Єлизаветою ІІ, показали з космосу
11:19
Олександр Петраков
Петраков розповів про втрати збірної України перед матчами з Шотландією
11:11
Ексклюзив
Віктор Ягун
Втручання СБУ в процес переходу громад від УПЦ до ПЦУ ініційоване московськими силами, - генерал-майор Ягун
11:04
ООН
Мексика в ООН запропонує план досягнення п'ятирічного перемир'я в Україні
11:02
Поблизу Мелітополя згоріла військова база росіян
10:51
на фото: пожежа
Уночі окупанти обстріляли Харків, є два влучання
Більше новин
Facebook Twitter
Про нас

Передрук та інше використання матеріалів, що розміщені на сайті дозволяється за умови посилання на espreso.tv. Інтернет-видання можуть використовувати матеріали сайту, розміщувати відео за умови гіперпосилання на espreso.tv. Заборонено передрук та використання матеріалів, у яких міститься посилання на агентства Iнтерфакс-Україна, УНIАН, Reuters, Associated Press. Матеріали позначені міткою "Реклама", публікуються на правах реклами, з питань реклами звертайтесь за адресою [email protected] Курси валют надані kurs.com.ua

  • © 2022 ESPRESO.TV