Порошенко про дрони над Кремлем: якщо ми вже вдаримо, то там нічого не залишиться
Петро Порошенко під час поїздки до військових сказав, що росіяни зараз дуже нервують в очікуванні українського наступу. Він зауважив, що ворог вдається до дешевих провокацій, але вони йому не допоможуть
"Зараз ворог дуже нервує. То він сам над собою підіймає над кремлем безпілотники, то сам їх героїчно збиває для того, щоб нас звинуватити. Я хочу сказати, що якщо ми вже вдаримо, то там нічого не залишиться. Ми ці цирки влаштовувати не будемо" – наголошує п’ятий президент.
"Це вже не контрнаступ – зимовий наступ росіян ми закінчили заздалегідь. Це наш наступ", – говорить Петро Порошенко.
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