Порошенко про дрони над Кремлем: якщо ми вже вдаримо, то там нічого не залишиться

"Зараз ворог дуже нервує. То він сам над собою підіймає над кремлем безпілотники, то сам їх героїчно збиває для того, щоб нас звинуватити. Я хочу сказати, що якщо ми вже вдаримо, то там нічого не залишиться. Ми ці цирки влаштовувати не будемо" – наголошує п’ятий президент.

"Це вже не контрнаступ – зимовий наступ росіян ми закінчили заздалегідь. Це наш наступ", – говорить Петро Порошенко.