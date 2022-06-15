Порошенко про Мінські домовленості: ми отримали вісім років, щоб створити ЗСУ і відновити економіку
Петро Порошенко в інтерв´ю журналісту Віталію Портникову для спільного проекту Радіо Свобода, телеканалів "Еспресо" та "Настоящее Время" сказав, що Мінські домовленості дали змогу Україні отримати час для розбудови і зміцнення Збройних сил, відновлення економічного зростання. Порошенко наголосив, що це була головна задача, і вона була досягнута
"Ми домоглися реалізації того, чого хотіли. Ми не вірили Путіну, як не віримо зараз. Наша задача була по-перше відвести загрозу або принаймні відтермінувати війну. Вибити собі вісім років, щоб ми відновили економічне зростання і побудували міць Збройних Сил. Це була перша задача – і вона була досягнута", – сказав Порошенко.
"Як каже Сунь-Цзи, найголовніше перемога у війні означає не військову перемогу, а мистецтво уникнути війни.
Незважаючи на те, що війна була вісім років – відносно повномасштабної воєнної операції я вважаю, що Мінські угоди свою задачу виконали", – констатує п’ятий президент.
"Питання чи можна взагалі з путіним уникнути війни? Я хочу підкреслити, що протягом років мого президентства ескалації до повномасштабного конфлікту нам вдавалося уникнути. Я це не відношу тільки до своїх переваг, але для України це була дуже важлива задача", – говорить Порошенко.
"Можливо, я можу припустити, що путін став менш адекватним у 2022-му, перестав сприймати українські реалії і глобальні світові реалії. Можливо, це зіграло і з ним, і з Росією дуже злий жарт. В цій ситуації я можу наполягати – Україна точно переможе, з Україною зараз весь світ. І чим швидше росія визнає суверенітет України в рамках міжнародно визнаних кордонів, тим менше це буде мати руйнівні наслідки для Росії", – резюмує Петро Порошенко.
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