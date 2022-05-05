Порошенко про результати міжнародної донорської конференції: вода камінь точить

Про це повідомляє сайт партії "Європейська Солідарність".



"Увесь світ побачив твердість та масштабність підтримки України з боку демократичного співтовариства. Створення Трастового Фонду солідарності з Україною відкриває шлях до предметної реалізації ініціативи щодо довгострокової програми підтримки нашої держави - "Плану Маршалла 2.0". Як кажуть, "вода камінь точить", і це також про історію "Плану Маршалла" для України", - зазначив Порошенко у Facebook.



"Щиро радію початку втілення ідеї, над якою давно працювали разом з європейськими партнерами, зокрема в рамках політичної родини Європейської народної партії, і вперше формально схвалили її у резолюції Конгресу Європейської народної партії (Мальта, 29-30 березня 2017 року). Пам'ятаю наші перші обговорення з депутатами Європарламенту Андріусом Кубіліусом та Сандрою Калнієте - активними прихильниками та лобістами Плану, предметні дискусії та повну підтримку ініціативи з боку тодішніх керівників інституцій ЄС - Президента Європейської Ради Дональда Туска та Президента Єврокомісії Жан-Клода Юнкера, тодішнього Віце-президента США Джо Байдена та багатьох інших лідерів держав-членів ЄС", - нагадав п'ятий Президент.



"Залишаюся переконаний, що Україні потрібен саме консолідований, багаторічний, масштабний "План Маршалла 2.0", який зможе допомогти нам подолати ті жахливі наслідки війни, яку приніс на українську землю російський загарбник. Разом переможемо і разом відбудуємо Україну!" - резюмує Петро Порошенко.

