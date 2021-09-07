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Порошенко пропонує п’ять кроків для захисту українців від економічної кризи: пенсії, субсидії, виплати військовим та медикам, захист громад

7 вересня, 2021 вiвторок
13:44
Суспільство Петро Порошенко

Пенсії, субсидії, захист військових, лікарів та місцевого самоврядування – п’ятий президент, лідер партії «Європейська Солідарність» Петро Порошенко під час погоджувальної ради ВР оголосив про п’ять головних напрямків підтримки українців на тлі економічної кризи

Про це повідомляє пресслужба “Європейської солідарності”.

«Позиція номер один – пенсії, бо пенсіонери найбільше постраждали від кризи, в них не залишилося грошей на фоні зростання цін на 40-50% на основні продукти харчування. Вони перетворилися в жебраків», – наголошує Порошенко.

«Наша пропозиція: за рахунок коштів МВФ – це практика в тому числі окремих європейських країн – виділити тринадцяту пенсію у розмірі мінімальної пенсії всім, хто отримує пенсію нижче середньої», – зазначає п’ятий президент.

«Друга позиція – Збройні сили України. Вперше з 2014 року з’явилася мільярдна заборгованість по виплатам українським воїнам, не підвищене грошове забезпечення. Тоді як в минулому воїн отримував на 60% більше середньої заробітної плати в країні, сьогодні отримує на 27 % менше. Треба негайно розглянути і профінансувати додаткове фінансування грошового забезпечення воїнів», – наголошує Порошенко.

«Третє – субсидії. Розтринькали субсидії, які були заплановані в бюджеті поточного року, і у нас на зимовий сезон домогосподарства залишаються без субсидій. Причому за моєї каденції 7 мільйонів домогосподарство отримували субсидії. Сьогодні рекомендують «продати собачку», щоб погасити тарифи, що зросли утричі. Нам треба негайно внести зміни до Державного бюджету», – вимагає Порошенко.

«Четверте – ковід. Ці кошти мають бути спрямовані на підвищення грошового забезпечення лікарів, забезпечення щепленням, ліками і засобами захисту. Бо попередній ковідний фонд, використаний для закупівлі автозаків монобільшістю – це саме те, що вони вважали потрібним для боротьби з ковідом. І «Велике крадівництво», де в тому числі за свідченням «Дзеркала тижня» Трухін використовувався для того, щоб носити відкати депутатам монобільшості», – нагадує п’ятий президент.

«І п’яте. Я переконаний, що ми не маємо права перекладати тягар відповідальності за збільшені моновладою тарифи на місцеву владу. Ми маємо захистити програму децентралізації, захистити інтереси громад, які сьогодні цього захисту потребують, і в такий спосіб забезпечити захист інтересів людей. Я закликаю об’єднатися всім задля цього. І заслухати відповідних міністрів», – зауважує Порошенко.

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криза
Порошенко
субсидії
пенсії
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