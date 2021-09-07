Порошенко пропонує п’ять кроків для захисту українців від економічної кризи: пенсії, субсидії, виплати військовим та медикам, захист громад

Про це повідомляє пресслужба “Європейської солідарності”.

«Позиція номер один – пенсії, бо пенсіонери найбільше постраждали від кризи, в них не залишилося грошей на фоні зростання цін на 40-50% на основні продукти харчування. Вони перетворилися в жебраків», – наголошує Порошенко.

«Наша пропозиція: за рахунок коштів МВФ – це практика в тому числі окремих європейських країн – виділити тринадцяту пенсію у розмірі мінімальної пенсії всім, хто отримує пенсію нижче середньої», – зазначає п’ятий президент.

«Друга позиція – Збройні сили України. Вперше з 2014 року з’явилася мільярдна заборгованість по виплатам українським воїнам, не підвищене грошове забезпечення. Тоді як в минулому воїн отримував на 60% більше середньої заробітної плати в країні, сьогодні отримує на 27 % менше. Треба негайно розглянути і профінансувати додаткове фінансування грошового забезпечення воїнів», – наголошує Порошенко.

«Третє – субсидії. Розтринькали субсидії, які були заплановані в бюджеті поточного року, і у нас на зимовий сезон домогосподарства залишаються без субсидій. Причому за моєї каденції 7 мільйонів домогосподарство отримували субсидії. Сьогодні рекомендують «продати собачку», щоб погасити тарифи, що зросли утричі. Нам треба негайно внести зміни до Державного бюджету», – вимагає Порошенко.

«Четверте – ковід. Ці кошти мають бути спрямовані на підвищення грошового забезпечення лікарів, забезпечення щепленням, ліками і засобами захисту. Бо попередній ковідний фонд, використаний для закупівлі автозаків монобільшістю – це саме те, що вони вважали потрібним для боротьби з ковідом. І «Велике крадівництво», де в тому числі за свідченням «Дзеркала тижня» Трухін використовувався для того, щоб носити відкати депутатам монобільшості», – нагадує п’ятий президент.

«І п’яте. Я переконаний, що ми не маємо права перекладати тягар відповідальності за збільшені моновладою тарифи на місцеву владу. Ми маємо захистити програму децентралізації, захистити інтереси громад, які сьогодні цього захисту потребують, і в такий спосіб забезпечити захист інтересів людей. Я закликаю об’єднатися всім задля цього. І заслухати відповідних міністрів», – зауважує Порошенко.