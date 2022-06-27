Порошенко: Путін особисто має відповісти за кожну краплю крові, пролиту в Україні
Місце Путіна - на лаві підсудних у міжнародному кримінальному суді в Гаазі
Про це пише Петро Порошенко на Facebook.
"Вбити, знищити все живе, все, що робить людину людиною - от жахлива, викривлена логіка терориста. Кадри ракетного удару по торговельному центру в Кременчуці шокували весь світ. Тисячі цивільних, в тому числі жінки і діти - потрапили під удар. Розплавлений метал, розбитий бетон, дим і крики. Загиблі і поранені. І жодного виправдання тим, хто це здійснив", - закликає п’ятий Президент.
"За кожну сльозу і кожну краплю крові має відповісти Путін особисто. Якщо хтось, десь, якось ще сумнівається, що росія при Путіні – це держава-терорист, то ось воно підтвердження. Вдарити по цивільному об’єкту, торговельному центру з тисячами мирного населення всередині, міг лише нелюд", – переконаний Порошенко.
"Місце путіна – в міжнародному трибуналі в Гаазі. Так і буде", - наголошує Петро Порошенко.
- Київ
- Львів
- Вінниця
- Дніпро
- Донецьк
- Житомир
- Запоріжжя
- Івано-Франківськ
- Кропивницкий
- Луганськ
- Луцьк
- Миколаїв
- Одеса
- Полтава
- Рівне
- Суми
- Сімферополь
- Тернопіль
- Ужгород
- Харків
- Херсон
- Хмельницький
- Черкаси
- Чернівці
- Чернигів
-
USD
34.36
Купівля 34.36Продаж 35.14
-
EUR
Купівля 35.9Продаж 37.05
- Актуальне
- Важливе