Порошенко: Путін особисто має відповісти за кожну краплю крові, пролиту в Україні

Про це пише Петро Порошенко на Facebook.

"Вбити, знищити все живе, все, що робить людину людиною - от жахлива, викривлена логіка терориста. Кадри ракетного удару по торговельному центру в Кременчуці шокували весь світ. Тисячі цивільних, в тому числі жінки і діти - потрапили під удар. Розплавлений метал, розбитий бетон, дим і крики. Загиблі і поранені. І жодного виправдання тим, хто це здійснив", - закликає п’ятий Президент.

"За кожну сльозу і кожну краплю крові має відповісти Путін особисто. Якщо хтось, десь, якось ще сумнівається, що росія при Путіні – це держава-терорист, то ось воно підтвердження. Вдарити по цивільному об’єкту, торговельному центру з тисячами мирного населення всередині, міг лише нелюд", – переконаний Порошенко.

"Місце путіна – в міжнародному трибуналі в Гаазі. Так і буде", - наголошує Петро Порошенко.