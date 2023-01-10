Порошенко розповів, як британські DAFи захищатимуть міста від "шахедів", а північний кордон – від наступу з Білорусі

Це спільна ініціатива Фонду Порошенка, ГО "Справа Громад" і місцевих органів влади, спрямована на захист об’єктів енергетичної інфраструктури. Пілотний проєкт реалізують у Рівному, – повідомив Порошенко.

"Ворог обстрілює об’єкти критичної енергетичної інфраструктури не тільки з території Росії, але й з Білорусі, звідки запускає на мирні українські міста "шахеди". Тому ми маємо працювати на випередження", – зазначає Порошенко.

Він також повідомив, що команда Фонду з волонтерами вже завезла 91 вантажівку DAF, які переобладнуються і передаються у війська.

"Ми запустили ще одну дуже важливу програму співпраці з місцевим самоврядуванням. Сьогодні я анонсую старт співпраці із мером Рівного Олександром Третяком та нашою командою у Рівненській обласній та міській радах. На ці військові вантажівки DAF за нашою спільною ініціативою будуть встановлені зенітні установки – ЗУ-23-2", – розповів Петро Порошенко.

За його словами, вони будуть виконувати дві функції: "перша – це захист об’єктів критичної енергетичної структури. Якщо ворог буде намагатися атакувати об’єкти інфраструктури Рівного "шахедами", то пересувні зенітні установки зустрінуть ці божевільні спроби вогнем. Друга функція – в умовах зростаючої загрози з білоруського напрямку, ці установки зустрінуть вогнем спробу ворога просунутися всередину нашої території", – говорить Порошенко.

Він також подякував всім, хто долучився до реалізації цього важливого проєкту, який підсилить обороноздатність регіонів та дозволить захистити життєво важливу інфраструктуру населених пунктів.

"Я хочу подякувати командирам бригад, спільно з якими ми це реалізуємо, міському голові і членам нашої команди у Рівному. Я хочу подякувати всім, хто зараз пліч-о-пліч боронить нашу державу на фронті, хто волонтерить, хто тримає Україну в серці", – сказав Порошенко.

Як відомо, Фонд Порошенка та ГО "Справа Громад" законтрактували у Великій Британії понад дві з половиною сотні вантажівок Leyland DAF.

Leyland DAF 45.150 — це повнопривідна п’ятитонна дизельна вантажівка, яка може оснащуватись лебідкою і перевозити все, що потрібно для фронту: боєкомплект, харчі, воду і пальне в бочках. Частина автомобілів обладнана кранами для завантажування великокаліберних боєприпасів.

Кошти збирають волонтери, Фонд Порошенка традиційно подвоює зібрану суму.

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