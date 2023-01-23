Порошенко у штаб-квартирі НАТО: наступальна зброя потрібна Україні у січні-лютому, доки росія не кинула на фронт нову хвилю мобілізованих
Петро Порошенко, який перебуває у Брюсселі, оговорив у штаб-квартирі НАТО постачання бронетехніки та винищувачів для ЗСУ, а також прискорення членства України в Альянсі. Про це він повідомив журналістам під час включення. Порошенко наголосив: нове наступальне озброєння має бути поставлене для ЗСУ в січні-лютому, перш ніж Росія використає нову хвилю мобілізації
"Ми сьогодні в штаб-квартирі НАТО цілий день обговорюємо, як зробити допомогу Україні більш ефективною, більш повною. Я майже кожен тиждень буваю на фронті, бо дуже важливо встановити комунікацію і передавати те, що кажуть наші воїни, солдати, офіцери, що вони потребують найбільше. І доносити це до тих, хто приймає рішення тут, у Брюсселі, у штаб-квартирі НАТО", – сказав Порошенко.
"На моє переконання, ми потребуємо декількох кроків. Крок перший – це звичайно зброя. І дуже обнадійливим виглядає результат Рамштайну, коли ми отримаємо майже 1200 бойових броньованих машин. Коли вже є артилерія, вони дають можливість Україні створити 8-10 додаткових бригад, які будуть брати участь у весняному контрнаступі, а також посилять можливості оборони", – вважає п’ятий Президент.
"Щодо питання танків Леопард, я особисто дуже оптимістичний. Я переконаний, що ця потужна хвиля підтримки врешті-решт швидко призведе до постачання Україні танків, бо нас не влаштовують лише обіцянки, що ми отримаємо той чи інший тип зброї в 2023 році. Ми потребуємо їх зараз, вже в січні – лютому. І все, що може бути доставлено, причому раніше ніж результати мобілізації РФ, це подвоює або потроює ефективність застосування", – наголошує Порошенко.
"Ми маємо переходити й до постачання винищувачів F-16 та ударних гелікоптерів. Нарешті має бути прийняте рішення про ракети великого радіуса дії для атаки на логістику, склади й пункти управління російських військ. На сьогодні вони розташовані буквально в 150-200 км і почувають себе в безпеці – це категорично неприйнятно", – вважає п’ятий президент.
"Ми сьогодні говорили про протиповітряну оборону і різке збільшення її можливості. Ми сьогодні говорили про розвідку включно з стратегічними безпілотними літальними апаратами, яких сьогодні потребують наші війська. Ми говорили про збільшення радіуса дії HIMARS, і ця розмова була достатньо продуктивною. На моє переконання, поєднання всього компоненту, політичного, військового може призвести до результатів", – повідомив Порошенко.
"Врешті-решт ми об’єднали питання постачання зброї з питанням санкцій, бо санкції мають послабити Росію і скоротити обсяг російського експорту з діючих 540-580 мільярдів, бо насправді фінансовий обсяг російського експорту майже не впав у 2022-му році", – констатував Порошенко.
Він також наголосив на необхідності почати процедуру вступу України в НАТО.
"Вони кажуть, що нам потрібен мир в Україні, а лише потім починати переговори про вступ. Я кажу навпаки, що нам спочатку потрібно членство в НАТО, без якого ніякого швидкого миру та перемоги не буде. Мені здається, що нам вдалося донести це. І врешті-решт я б дуже хотів, щоб вже на Вільнюському саміті цього року ми нарешті розпочали процедуру офіційно вступу України в НАТО. Це процес довгий, він супроводжується цілою низкою реформ", – зазначає Порошенко.
Він зауважив, що ці ж реформи необхідні для вступу України в Євросоюз. "Це є верховенство права, демократія, свобода слова. Це, як вони кажуть, плюралізм партій, тобто багатопартійність політичної системи. Всі ці речі тут обговорювалися і вони є ключовими для забезпечення демократичного розвитку нашої держави", – говорить Порошенко.
"Членство в НАТО – це єдина можлива гарантія безпеки проти Російської Федерації, яку прийме і яку сприйме український народ", – резюмує Петро Порошенко.
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