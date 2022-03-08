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Війна з Росією: хроніка
Головна війна з Росією Порошенко в ефірі CNN: купувати російські нафту і газ аморально, кожен долар Путін використає для вбивства українців

Порошенко в ефірі CNN: купувати російські нафту і газ аморально, кожен долар Путін використає для вбивства українців

8 березня, 2022 вiвторок
10:31
війна з Росією

Петро Порошенко в ефірі американського телеканалу CNN закликав західні держави запровадити ембарго на російські вуглеводні

Про це повідомляє сайт партії "Європейська Солідарність".

"Щодня, поки Путін зберігає можливості для нападу, він має знати, що санкційний тиск посилюватиметься. Наприклад, навіщо фінансувати Путіна, купляючи, навіть із знижкою, російську нафту Urals? Це щонайменше аморально. Потрібно запровадити ембарго на імпорт нафти з Росії", - наголошує Порошенко.

"І навіщо європейці дають Путіну гроші, купляючи природний газ? Кожний долар для Путіна буде використаний для вбивства українців. Ми не маємо цього дозволити. Ми маємо бути єдиними. Ми цінуємо лідерство США, лідерство президента Байдена, Адміністрації, Конгресу. Ми не маємо зупинятись. Це момент істини", - переконаний п’ятий Президент.

Петро Порошенко також закликав надати Україні якомога більше озброєння для захисту і закрити повітряний простір.

"Коли ви допомагаєте Україні, постачаєте оборонну зброю, гранатомети, це допомагає нашій армії зберігати обороноздатність на належному рівні. Ми потребуємо бойових літаків. Ми просимо здійснити обмін літаками - дати американські літаки Польщі, Німеччині, Словаччині, а нам віддати старі радянські літаки. Нам потрібно закрити повітряний простір над нашими головами, над атомними станціями, над громадянами, над Україною. У США близько 70 відсотків громадян підтримують цей крок. У Європі близько 70 відсотків громадян підтримують це. Давайте зробимо цей рішучий крок", - закликає Порошенко.

"Це - не війна лише проти України, і це всі мають зрозуміти. Це війна проти колективного Заходу, війна проти США, війна проти НАТО, війна проти Європи, війна проти всього світу", - наголошує Петро Порошенко.

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Новини
Петро Порошенко
російський газ
Європейська солідарність
російська нафта
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