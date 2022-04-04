Порошенко в ефірі CNN розповів про звірства російських окупантів під Києвом: це не сцени з фільму жахів, це відбувається зараз в Україні

Про це повідомляє сайт партії "Європейська Солідарність".



"Солдати нашого батальйону "Брати по Зброї" повернулися з Бучі, Ірпеня, Гостомеля. І я дуже сподіваюся, що ви сьогодні побачили відео про ситуацію в цих містах, у передмісті Києва. Раніше бійці нашого батальйону допомагали людям з цих міст перебратися в Київ. Тут сотні мертвих тіл, просто лежать, із завʼязаними руками, з ознаками тортур, вбиті російськими варварами", - пояснює Порошенко.



"Я негайно попросив і свою команду юристів довести це все до відома світової спільноти, міжнародних інституцій, включно з Міжнародним судом ООН, який безпосередньо відповідальний за справу щодо Путіна. За тисячі і тисячі українських цивільних, яких було вбито цим божевільним маніяком", - говорить п’ятий Президент.



"Таке є просто неможливим для людини з нормальним розумом, з нормальною психікою, бачити це. Зрозумійте, це не сцени десь із фільму жахів. Це справжні дні з життя української столиці. І так ось ми живимо в Києві. Прямо за мною можна побачити майданчик дитячого центру з баскетболу "Авангард". А ось Бабин Яр. І саме сюди влучила російська ракета, у цей майданчик. Ми прямо тут. Ось така вона - їхня пошана щодо жертв Бабиного Яру. Це є демонстрацією того, наскільки жахливою є ця війна", - констатує Петро Порошенко.



Він зауважив, що російські війська всюди знищують цивільне населення, і це треба негайно зупинити.



"Якщо ми не зупинимо їх тут, в Україні, тоді вони точно підуть далі. І вони про це кажуть публічно. Якщо їх не зупинити, війна прийде у Польщу, країни Балтії, інші частини Європи", - застерігає Порошенко.



"Що нам точно потрібно - то це більше зброї. Уявіть собі: майбутнє України, Європи та світу сьогодні залежать від 100 винищувачів, 300 танків, 500 бронемашин. Сьогодні в Україні довгі черги з сотень і тисяч українців, які прагнуть записатися в сили оборони, збройні сили України, включно з батальйонами територіальної оборони, щоб отримати зброю та допомогти вигнати російські сили геть з нашої землі", - наголошує Порошенко.

