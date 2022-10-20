Порошенко в ефірі CNN закликав США та Ізраїль дати Україні засоби ППО та ПРО: йдеться про захист цивільної інфраструктури і людей

Про це повідомляє сайт "Європейської Солідарності".

"Ми знаємо, що Ізраїль має спеціальну технологію боротьби з іранськими безпілотниками. Ця технологія може врятувати життя сотень українців. Ми очікуємо кроків не тільки від Ізраїлю, а також від США. Тому що якщо ми не знищимо ці іранські безпілотники тут, завтра вони можуть з'явитися в небі Ізраїлю, або хто знає, можливо, в небі деяких європейських країн", - наголосив Порошенко.

"Це - не для бойових дій, це захист енергетичних і цивільних об'єктів", - пояснив Петро Порошенко.

Він також зазначив, що західні союзники України мають запровадити санкції проти Ірану через постачання дронів-камікадзе російській армії.

"Іран повинен зрозуміти, що якщо він не припинить постачання не лише безпілотників, а й балістичних ракет, які він планував постачати, на нього чекатимуть пекельні санкції. Ми повинні зупинити Іран", - вважає Порошенко.

"Наш парламент вимагає від уряду розірвати дипломатичні відносини між Україною та Іраном, скасувати всі візові послаблення та запровадити наші національні санкції. Але ми розраховуємо, що також будуть і міжнародні санкції", - переконаний Петро Порошенко.

Петро Порошенко також закликав США визнати росію державою-спонсором тероризму.

"Ми дуже цінуємо лідерство США, американського президента Джо Байдена, американського Конгресу та американського народу. Ми очікуємо, що рішення про визнання Росії терористичною державою буде правильним, так само, як це було для Ірану. Це абсолютно необхідне рішення", - наголосив Петро Порошенко.

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