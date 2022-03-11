Порошенко в ефірі MSNBC закликав дати Україні ще більше джавелінів та NLAW
Петро Порошенко в ефірі американського телеканалу MSNBC закликав союзників дати Україні більше протитанкових та протиповітряних засобів
"Позиція перша – протиповітряна оборона. Нам справді дуже не вистачає відповідних ракет, зокрема, "Стінгерів". Позиція друга – нам треба значно підвищити протитанкову оборону, включно з системами "Джавелін", NLAW, Carl Gustaf. Вони демонструють надзвичайно велику ефективність. І саме завдяки ним нам вдалося підбитти більше 350 танків і більше 1000 броньованих машин. Але ж ми їх витрачаємо. І кожного нового дня, тижня, нам потрібні нові постачання", – наголосив Порошенко.
"Нам потрібна амуніція. І звісно ж нам потрібні санкції, які стануть спустошливими для Путіна. Він має заплатити велику ціну. Які і росіяни, які підтримують цю агресію, росіяни, які підтримують Путіна, підтримують цього вбивцю українців, його тортури проти України, вбивцю українських дітей – це також і їхня відповідальність. Вони також мають зрозуміти, що Путін має забратися з України, вивести свої війська", – переконаний Порошенко.
"Надзвичайно важливою за цих умов також є солідарність з нами усього світу. І вона для нас є найпершою потребою", – зазначає Порошенко.
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