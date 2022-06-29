За словами Порошенка, ракетний удар по торговому центру у Кременчуці – це лише один з багатьох злочинів Путіна проти мирних людей. Порошенко наголосив: Путін – міжнародний злочинець, який не планує обмежувати свою агресію Україною.

"Те, що сталося в Кременчуці, трапляється дуже часто на території України. Тому що Путін воює не проти наших Збройних сил чи наших солдатів. путін воює проти наших дітей, наших жінок, яких вбивають, наших літніх співгромадян. Чи є тут різниця наприклад з Усамою бен Ладеном, якщо він підірвав торговий центр – і вбив мирних жителів? путін обстріляв цей торговий центр високоточними крилатими ракетами", – зазначає Порошенко.

"У світі не знайдеш країни, яка прагне миру більше, ніж Україна. Але ми не маємо ілюзій. Увесь світ має зрозуміти, яку ціну Україна платить щотижня, кожного дня і кожної години цієї війни – життям наших дітей, життям мирного населення та життям наших героїв, наших солдатів. Це катастрофа для України, для Європи, для всього світу. Але, на жаль, кінець війни залежить лише від однієї людини в цьому світі, і цю людину звуть Путін", – зауважує лідер.

"Українці не мають ілюзій щодо того, що буде, якщо прийдуть росіяни. Досить лише уявити, що бачив наш батальйон, коли зайшов у Бучу та Ірпінь для розмінування. Там ми на власні очі бачили десятки вбитих на вулицях людей. Це неможливо зрозуміти по телевізору чи на знімках. Зовсім інше враження, коли бачиш це на власні очі. Побачивши це, я не міг спати два тижні. Це трагедія. Це не схоже на голлівудський фільм жахів, це зовсім інша справа – абсолютно немислима в Центральній Європі у 21-му столітті", – пояснює Петро Порошенко.

Він наголосив: у такій ситуації немає місця компромісу. "Тому що Путін хоче нас убити, а ми просто хочемо жити. Путін хоче, щоб ми здалися, але Україна ніколи не здасться. путін хоче стерти Україну з карти світу – а ми хочемо повернути нашу тисячолітню історію в європейську сім’ю", – наголошує Порошенко.

Лідер "Європейської Солідарност" подякував німецькому уряду за рішення надати Україні гаубиці Panzerhaubitze 2000, однак зауважив – їх треба значно більше: "ці гаубиці мають дуже велику дальність. Ми можемо атакувати російські позиції і зупиняти російські операції. У той же час нам не потрібно боятися безпосереднього ризику контратаки. Ми також можемо їх легко транспортувати. Ми раді доставці цих гаубиць. Але чи це так звана "зміна гри"? Це все змінює? Ні. Це змінює тільки тактичну локальну ситуацію. Нам це потрібно, але нам також потрібно більше".

"Що потрібно, щоб "змінити гру"? Уявіть собі: 500 танків – у тому числі німецький "Леопард". 700-800 артилерійських систем, включаючи самохідні гаубиці. 100 бойових літаків, 400 зенітно-ракетних комплексів – і майбутнє світу виглядало б зовсім інакше. Це меседж до всіх людей у Європі. Більше зброї для України скорочує шлях до миру. Це єдиний спосіб зупинити путіна разом", – зазначає Порошенко.

"Ви не рятуєте Україну, коли даєте зброю, фінанси, навчаєте наших військових – ви інвестуєте у власну безпеку. І мій заклик – будь ласка, допоможіть нам врятувати вас", – резюмує п’ятий президент