Порошенко в інтерв'ю CNN закликав союзників дати більше зброї Україні і запровадити "пекельні" санкції проти Путіна

Про це повідомляє пресслужба "Європейської Солідарності".



"З кожним днем, крок за кроком, Захід робить більше, і це є позитивним. Те, що нам потрібно сьогодні, це робити Росію слабшою, і це можливо завдяки санкціям", - зауважив Порошенко.



"А Україну слід робити сильнішою. З кожним днем ми маємо отримувати нові обронні летальні зразки озброєнь, включно з засобами радіоелектроного захисту, протиповітряної оборони, протитанкових озброєнь, отримання розвідданих. На жаль, ми цього в достатній кількості не маємо. Однак позитивний тренд присутній, Захід дедалі збільшує відповідне постачання", - констатував п'ятий президент.



"Маємо позитивний досвід по лінії міністества оборони Великобританії. Очікуємо на візит Державного секретаря США Блінкена в Україну", - зазначив Петро Порошенко.



"Чим більше ми робимо у цьому напрямі - тим більше шансів не мати цієї агресії. Вважаємо, що Держсекретарю Блінкену було б важливо зустрітися не лише з президентом Зеленським, а й з усіма демократичними силами, адже внутрішня єдність є дуже важливим чинником зміцнення стійкості України для захисту себе, Європи та світу", - переконаний Петро Порошенко.



"Маємо зараз збільшити ціну, яку завдяки "пекельним санкціям" проти нього заплатить Путін. Завдяки значному збільшенню оборонного потенціалу України - тут загинуть тисячі росіян. Нам не потрібні тут солдати НАТО, але ми точно будемо захищати нашу землю. Слід також зупинити Північний потік 2, який є спробою Путіна зруйнувати енергетичну безпеку європейських країн, адже він не є економічним чи енергетичним проектом. І Україна має отримати, як нам і обіцяли, План дій щодо членства в НАТО", - резюмував Порошенко.



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