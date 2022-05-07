Порошенко в інтерв'ю Independent закликав союзників накласти санкції на російський флот і заблокувати експорт "кривавої нафти"
Петро Порошенко в інтерв'ю виданню Independent закликав союзників накласти санкції на весь російський та проросійський нафтовий флот
Про це повідомляє "Європейська Солідарність".
"Якщо хтось хоче побачити, що зараз відбувається в Одеській області – російські кораблі блокують всі торговельні шляхи, які ми в Україні звичайно використовуємо для українського експорту. А тому і нам всім треба те саме зробити щодо Росії – зупинити, заблокувати, накласти ембарго на весь російський і проросійський нафтовий флот", – говорить Порошенко.
"Нам треба зупинити весь російський експорт не лише до Європейського Союзу, Великої Британії та Сполучених Штатів, а й до інших держав, адже йдеться про нафту з присмаком крові, української крові. Йдеться про катастрофічний, неприйнятний та нелюдський, середньовічний стиль війни", – наголошує Порошенко.
"Як ми можемо цю війну зупинити? В мене щодо цього є одна рекомендація: нам слід депутінізувати Росію", – переконаний п’ятий президент.
Стежте за подіями в Україні та світі разом з Еспресо! Підписуйтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb
- Київ
- Львів
- Вінниця
- Дніпро
- Донецьк
- Житомир
- Запоріжжя
- Івано-Франківськ
- Кропивницкий
- Луганськ
- Луцьк
- Миколаїв
- Одеса
- Полтава
- Рівне
- Суми
- Сімферополь
- Тернопіль
- Ужгород
- Харків
- Херсон
- Хмельницький
- Черкаси
- Чернівці
- Чернигів
-
USD
31.34
Купівля 31.34Продаж 32.02
-
EUR
Купівля 32.92Продаж 33.78
- Актуальне
- Важливе