Порошенко в інтерв'ю LCI: "Ми не приймаємо ультиматуму Росії щодо членства України в ЄС та НАТО"
Петро Порошенко переконаний, що предметом переговорів з Росією не можуть бути територіальна цілісність, суверенітет і незалежність Української держави. А ультиматуми Путіна щодо членства України в ЄС і НАТО – неприйнятні
Про це Петро Порошенко сказав в ефірі французького телеканалу LCI.
"Росія не вміє і не демонструє бажання розмовляти і домовлятися. Весь час Росія лише шантажує і погрожує", – констатує Порошенко.
"Позиція, яку ми маємо проводити, – дуже чітка. Ми не можемо допустити прецедентів силової зміни кордону після Другої світової війни. Ми не можемо допустити, щоб будь-яка країна мала право вето щодо життя і майбутнього іншої суверенної незалежної держави, щодо визначення її майбутнього", – переконаний п’ятий президент.
Він наголосив, що Україна "не приймає ультиматумів Росії", так само, як не приймає обмеження права України повернутися в Європу.
"Я пишаюся тим, що саме моя пропозиція щодо внесення змін до Конституції була підтримана парламентом, і сьогодні наша інтеграція в НАТО і ЄС є складовою частиною української Конституції. І ми не будемо змінювати нашу Конституцію на догоду путіну", – додав Петро Порошенко.
Він наголосив, що Україна нікому не загрожує та хоче зробити світ безпечнішим.
"Ми ведемо нашу країну до повноцінного членства в ЄС і НАТО. І ми розраховуємо на Францію, на позицію президента Франції Макрона щодо надання Україні вже у 2022 році офіційного статусу кандидата в члени Європейського Союзу", – додав Порошенко.Стежте за подіями в Україні та світі разом з Еспресо! Підписуйтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb
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