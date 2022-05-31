Про це Порошенко розповів на своїй сторінці у Facebook.

"Розпочав свій візит до Роттердама для участі в Конгресі Європейської народної партії із зустрічі з президентом ЄНП Дональдом Туском. Напередодні обрання Конгресом нового Президента партії щиро подякував Дональду Туску за роки плідної роботи і щодо розвитку ЄНП, і щодо адвокації України на європейській арені", – пише Порошенко.

"Обговорили шляхи спільної відсічі російської агресії проти незалежності та територіальної цілісності України, перспективи посилення санкцій проти росії, передусім через запровадження ембарго на торгівлю нафтою та газом, надання Україні новітнього озброєння натівських стандартів, механізмам післявоєнної відбудови нашої держави через запуск "плану Маршалла", а також притягнення до міжнародної відповідальності путіна та його поплічників за скоєні злочини на українській землі", – зазначив лідер партії "Європейська Солідарність".

Порошенко повідомив, що також обговорив з Туском заходи для невідкладного розблокування українських портів та формалізації міжнародної антипутінської коаліції.

"Окремо звернув увагу на якнайшвидше надання Україні статусу країни-кандидата на членство в Європейському Союзі. Наголосив, що позитивне рішення стане надзвичайно потужним сигналом не лише всьому українському народові, який жертовно б’ється за безпечне майбутнє всієї Європи, але й путінському режиму, що агресія та шантаж є безперспективними", – резюмує Порошенко.

Довідково. Європейська народна партія – найбільше міжпартійне об’єднання в Євросоюзі. Наразі до ЄНП входить 81 партія та партнери з 43 країн. ЄНП представлена 9 членами Єврокомісії та має найбільшу групу в Європейському парламенті.

10 вересня 2019 року партія "Європейська Солідарність" офіційно увійшла до найбільшої і найвпливовішої політичної сили об’єднаної Європи у статусі спостерігача.

30 травня Петро Порошенко виїхав за кордон в офіційне відрядження на саміт Європейської народної партії. Перед тим влада зірвала участь Порошенка в Парламентській асамблеї НАТО, попри затверджений головою парламенту Стефанчуком склад делегації.

Напередодні поїздки на конгрес Європеської народної партії Порошенко звертався до Зеленського з відкритим листом

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