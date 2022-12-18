Порошенко відправив з Донбасу на ремонт броньовик Shield, завдяки якому врятувалися восьмеро десантників
У листопаді цей Shield потрапив під обстріл "градів". Усі десантники вціліли, а машину будуть ремонтувати
Петро Порошенко під час поїздки на Донбас забрав з передової для відновлення пошкоджену російським "градом" бронемашину MLS Shield, розповідає політик у себе на ютубі.
"Уявіть собі, якою була сила вибуху ворожого снаряду "Град". І якою міцною є бронекапсула Shield, якщо весь екіпаж українських десантників після цього залишився живий. Я дивлюся на практично знищений бронеавтомобіль і дякую Богу, що вони живі", - сказав Порошенко під час зустрічі з бійцями 79-ї окремої десантно-штурмової бригади на Донеччині.
"Двері вирвало. Подивіться, що стало з ходовою, кардан відірвало, все. А всі люди живі", - зауважив Порошенко.
"Заради цього варто жити. Вісім українських десантників залишилися живими завдяки "шилду". Кожен, хто має майку з принтом "Я купив ЗСУ броньовик", кожен, хто брав участь, коли ми збирали гроші на "шилд", зараз є співучасником наступу і порятунку життів наших десантників", - вважає Порошенко.
Пораненого броньовика доправлять на ремонт на лафеті, який Порошенко подарував дружині Марині на річницю весілля.
"Окремий звіт перед Мариною. Сюди - у Добропілля, Дружківку, на Бахмутський напрямок - їздити не всі хочуть. Але твій лафет разом з вантажівкою Roshen виконують ці надзвичайно важливі бойові завдання. Зараз ми веземо на відновлення боєздатності нашого з вами Shield для 79-ї бригади", - зазначив Порошенко.
- Нагадаємо, 11 серпня Петро Порошенко передав десантникам 79-ї бригади 11 італійських бронемашин SHIELD, куплених спільно з волонтерами ГО "Справа громад". Загальна вартість 11 машин перевищила 3 млн євро.
- Вперше в історії бойові бронемашини були продані благодійному фонду та волонтерам з України.
- Контракт вдалося реалізувати максимально швидко за підтримки уряду Італії.
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