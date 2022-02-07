Порошенко вимагає від Зеленського та монобільшості виділити 50 млрд грн на армію під конкретні програми
П'ятий президент, лідер партії "Європейська Солідарність" Петро Порошенко під час брифінгу закликав Верховну Раду терміново зібрати позачергове засідання і виділити гроші, необхідні для забезпечення ЗСУ в умовах посилення російської загрози
Про це повідмляє сайт партії "Європейська Солідарність".
"Європейська Солідарність" розробила спеціальний план, який передбачає декілька першочергових кроків, які мала би зробити ще в листопаді-грудні українська влада", - сказав Петро Порошенко.
"Ми не нагнітаємо паніку, ми лише вимагаємо адекватної реакції української влади, адекватної підготовки країни до можливого, ймовірного сценарію вторгнення", - наголосив Порошенко.
"Треба терміново доукомплектувати всі бойові бригади. Для цього нам потрібно забезпечити адекватне грошове забезпечення", - сказав Порошенко.
Він вкотре заявив, що грошове забезпечення у ЗСУ має складати не менше 25 тисяч гривень, а на передовій - 50 тисяч гривень. Загалом на це необхідно 21 млрд грн - зазначив лідер "Євросолідарності".
"Додатково до цього треба привести у відповідність, не продовжити на 10 років, як пропонують деякі "гарячі голови", а скоротити термін контрактів. Ветерани, які відслужили у конкретних частинах, повинні мати можливість повернутися, маючи достойне грошове забезпечення і уклавши контракт саме на особливий період. Це дасть можливість терміново відновити чисельність, а також набрати необхідну кількість для підрозділів територіальної оборони", - сказав Порошенко.
"Друга позиція - це термінове наповнення стратегічних резервів. Наголошую, якби це рішення було прийнято тоді, коли ми пропонували - в листопаді, уже були б завершені тендерні процедури, закупівля і комплектація складів, резервів", - констатував Порошенко.
Він вкотре закликав владу негайно забезпечити армію паливно-мастильними матеріалами, речовим майном, харчами, медичним, військовим забезпеченням.
"Необхідне розгортання резервів першої черги і комплектація стратегічних резервів", - наголосив п'ятий президент.
"Третій пункт - це фінансування Державного оборонного замовлення на закупівлю зброї. Це дасть можливість чесно дивитися в очі партнерам і відповісти на питання, чому платники податків країн усього світу мають з власних кишень фінансувати посилення обороноздатності українських збройних сил, а українська держава і українська влада фінансує злочинне "Велике крадівництво", - сказав Порошенко.
"Європейська Солідарність" також закликає забезпечити співфінансування разом із суб'єктами місцевого самоврядування процесу розгортання територіальної оборони.
"Виділити зараз фінансування за рахунок коштів державного бюджету 28 мільярдів на ці програми. І за рахунок коштів резервного фонду Кабінету міністрів вже зараз надати 300 мільйонів для розгортання цих робіт. Це треба робити вже і зараз",- переконаний Порошенко.
Петро Порошенко також зауважив, що згідно із останніми соціологічними дослідженнями, більшість українців вважають недостатніми зусилля влади для оборони країни, а Зеленського - нездатним організувати захист держави. Петро Порошенко закликав владу спільно розробити та ухвалити необхідні рішення.
Лідер партії "Європейська Солідарність" повідомив, що вже є підписні листи для проведення позачергового засідання Ради.
"Я ще раз закликаю представників всіх фракцій, всіх депутатів поставити підписи щодо скликання позачергового засідання. Уряд, Міністерство фінансів, президента - долучитися до цієї справи. Ми готові відкликати наш законопроект, ми готові подати спільний законопроект. Мова не йде про рейтинги чи внутрішню боротьбу. Мова йде про захист держави", - підсумував п'ятий президент.
Слідкуйте за подіями в Україні та світі разом з Еспресо! Підписуйтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb
- Київ
- Львів
- Вінниця
- Дніпро
- Донецьк
- Житомир
- Запоріжжя
- Івано-Франківськ
- Кропивницкий
- Луганськ
- Луцьк
- Миколаїв
- Одеса
- Полтава
- Рівне
- Суми
- Сімферополь
- Тернопіль
- Ужгород
- Харків
- Херсон
- Хмельницький
- Черкаси
- Чернівці
- Чернигів
-
USD
27.79
Купівля 27.79Продаж 28.12
-
EUR
Купівля 31.71Продаж 32.2
- Актуальне
- Важливе