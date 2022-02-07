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Порошенко вимагає від Зеленського та монобільшості виділити 50 млрд грн на армію під конкретні програми

7 лютого, 2022 понедiлок
17:43
Суспільство Порошенко

П'ятий президент, лідер партії "Європейська Солідарність" Петро Порошенко під час брифінгу закликав Верховну Раду терміново зібрати позачергове засідання і виділити гроші, необхідні для забезпечення ЗСУ в умовах посилення російської загрози

Про це повідмляє сайт партії "Європейська Солідарність".

"Європейська Солідарність" розробила спеціальний план, який передбачає декілька першочергових кроків, які мала би зробити ще в листопаді-грудні українська влада", - сказав Петро Порошенко.

"Ми не нагнітаємо паніку, ми лише вимагаємо адекватної реакції української влади, адекватної підготовки країни до можливого, ймовірного сценарію вторгнення", - наголосив Порошенко. 

"Треба терміново доукомплектувати всі бойові бригади. Для цього нам потрібно забезпечити адекватне грошове забезпечення", - сказав Порошенко.

Він вкотре заявив, що грошове забезпечення у ЗСУ має складати не менше 25 тисяч гривень, а на передовій - 50 тисяч гривень.  Загалом на це необхідно 21 млрд грн - зазначив лідер "Євросолідарності". 

"Додатково до цього треба привести у відповідність, не продовжити на 10 років, як пропонують деякі "гарячі голови", а скоротити термін контрактів. Ветерани, які відслужили у конкретних частинах, повинні мати можливість повернутися, маючи достойне грошове забезпечення і уклавши контракт саме на особливий період. Це дасть можливість терміново відновити чисельність, а також набрати необхідну кількість для підрозділів територіальної оборони", - сказав Порошенко. 

"Друга позиція - це термінове наповнення стратегічних резервів. Наголошую, якби це рішення було прийнято тоді, коли ми пропонували - в листопаді, уже були б завершені тендерні процедури, закупівля і комплектація складів, резервів", - констатував Порошенко.

Він вкотре закликав владу негайно забезпечити армію  паливно-мастильними матеріалами, речовим майном, харчами, медичним, військовим забезпеченням. 

"Необхідне розгортання резервів першої черги і комплектація стратегічних резервів", - наголосив п'ятий президент. 

"Третій пункт - це фінансування Державного оборонного замовлення на закупівлю зброї. Це дасть можливість чесно дивитися в очі партнерам і відповісти на питання, чому платники податків країн усього світу мають з власних кишень фінансувати посилення обороноздатності українських збройних сил, а українська держава і українська влада фінансує злочинне "Велике крадівництво", - сказав Порошенко. 

"Європейська Солідарність" також закликає забезпечити співфінансування разом із суб'єктами місцевого самоврядування процесу розгортання територіальної оборони. 

"Виділити зараз фінансування за рахунок коштів державного бюджету 28 мільярдів на ці програми. І за рахунок коштів резервного фонду Кабінету міністрів вже зараз надати 300 мільйонів для розгортання цих робіт. Це треба робити вже і зараз",- переконаний Порошенко.

Петро Порошенко також зауважив, що згідно із останніми соціологічними дослідженнями, більшість українців вважають недостатніми зусилля влади для оборони країни, а Зеленського - нездатним організувати захист держави. Петро Порошенко закликав владу спільно розробити та ухвалити необхідні рішення.

Лідер партії "Європейська Солідарність" повідомив, що вже є підписні листи для проведення позачергового засідання Ради. 

"Я ще раз закликаю представників всіх фракцій, всіх депутатів поставити підписи щодо скликання позачергового засідання. Уряд, Міністерство фінансів, президента - долучитися до цієї справи. Ми готові відкликати наш законопроект, ми готові подати спільний законопроект. Мова не йде про рейтинги чи внутрішню боротьбу. Мова йде про захист держави", - підсумував п'ятий президент.

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Новини
Петро Порошенко
Володимир Зеленський
ЗСУ
Європейська солідарність
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