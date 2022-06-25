Порошенко візьме участь у Форумі Міжнародного демократичного союзу в Берліні
26-28 червня відбудеться візит лідера партії "Європейська Солідарність" Петра Порошенка до Берліна. На запрошення голови Міжнародного демократичного союзу (IDU), колишнього прем‘єр-міністра Канади Стівена Харпера Петро Порошенко візьме участь у Форумі IDU в якості ключового спікера та спеціального гостя
Щорічно цей Форум збирає провідних політиків з багатьох країн демократичного світу, Азії, Африки та Латинської Америки для обговорення актуальних питань міжнародної політики.
Цього разу головною темою буде Україна. Окрім участі у Форумі плануються також двосторонні зустрічі лідера "Європейської Солідарності" з німецькими політиками та партнерами, зокрема задля прискорення членства України в Європейському Союзі та об‘єднаних зусиль з відстоювання національних інтересів нашої держави.
Міжнародний демократичний союз – це платформа, яка сприяє розвитку демократії та політиці правоцентристів по всьому світу. Засновниками IDU були прем’єр-міністр Великої Британії Маргарет Тетчер, тодішній віце-президент США Джордж Буш, мер Парижа та згодом президент Франції Жак Ширак, канцлер Німеччини Гельмут Коль та багато інших партійних лідерів.
Партія "Європейська Солідарність" отримала статус Observer Member у Міжнародному демократичному союзі (International Democrat Union) 30 липня 2020 року.
Сьогодні до організації належать понад 80 партій із понад 60 країн з усього світу. Серед партій-членів: Республіканська партія (США), Християнсько-демократичний союз (Німеччина), Консервативна партія (Велика Британія). Головою організації є колишній прем’єр-міністр Канади Стівен Харпер.
- Київ
- Львів
- Вінниця
- Дніпро
- Донецьк
- Житомир
- Запоріжжя
- Івано-Франківськ
- Кропивницкий
- Луганськ
- Луцьк
- Миколаїв
- Одеса
- Полтава
- Рівне
- Суми
- Сімферополь
- Тернопіль
- Ужгород
- Харків
- Херсон
- Хмельницький
- Черкаси
- Чернівці
- Чернигів
-
USD
34.37
Купівля 34.37Продаж 35.11
-
EUR
Купівля 35.94Продаж 37.03
- Актуальне
- Важливе