Щорічно цей Форум збирає провідних політиків з багатьох країн демократичного світу, Азії, Африки та Латинської Америки для обговорення актуальних питань міжнародної політики.

Цього разу головною темою буде Україна. Окрім участі у Форумі плануються також двосторонні зустрічі лідера "Європейської Солідарності" з німецькими політиками та партнерами, зокрема задля прискорення членства України в Європейському Союзі та об‘єднаних зусиль з відстоювання національних інтересів нашої держави.

Міжнародний демократичний союз – це платформа, яка сприяє розвитку демократії та політиці правоцентристів по всьому світу. Засновниками IDU були прем’єр-міністр Великої Британії Маргарет Тетчер, тодішній віце-президент США Джордж Буш, мер Парижа та згодом президент Франції Жак Ширак, канцлер Німеччини Гельмут Коль та багато інших партійних лідерів.

Партія "Європейська Солідарність" отримала статус Observer Member у Міжнародному демократичному союзі (International Democrat Union) 30 липня 2020 року.

Сьогодні до організації належать понад 80 партій із понад 60 країн з усього світу. Серед партій-членів: Республіканська партія (США), Християнсько-демократичний союз (Німеччина), Консервативна партія (Велика Британія). Головою організації є колишній прем’єр-міністр Канади Стівен Харпер.