Порошенко закликав Норвегію збільшити видобуток нафти і газу і надати Україні засоби ППО
Петро Порошенко в інтерв´ю норвезькому телеканалу VG закликав Норвегію збільшити видобуток нафти і газу, а також передати Україні системи протиповітряного та протиракетного захисту
"Ми зараз перебуваємо у Києві, а позаду мене можна побачити житлові будинки, що зазнали обстрілів російськими крилатими ракетами. Це звісно призвело до численних жертв серед цивільного населення. Оце і є путінський стиль війни, катастрофічної війни", – зазначив Петро Порошенко.
"Хотів би подякувати Норвегії за прояв солідарності, адже Норвегія ще ніколи не передавала військову допомогу країні, яка не є членом НАТО. Ми дуже за це вдячні", – сказав п’ятий президент.
На запитання, як Норвегія могла б зараз підтримати Україну, Порошенко сказав: "коротка відповідь – зброя. Норвезькі системи протиповітряного захисту та протиракетні системи власне і є тим, що нам однозначно треба саме зараз".
"Для Норвегії є також спеціальні пропозиції. Перша позиція – санкцій, які б не дозволили російським кораблям заходити у норвезькі порти. Друга позиція – збільшення виробництва вами нафти і газу для того, щоб замістити російські енергетичні ресурси, і таким чином припинити фінансувати Росію", – наголосив Петро Порошенко.
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