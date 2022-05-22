Порошенко закликав Туреччину задіяти ВМС для розблокування українських портів: 300 мільйонам жителів Землі загрожує голод

Відповідне відео у неділю, 22 травня 2022 року, політик розмістив у себе на фейсбуці.

"Відбулося спеціальне засідання Ради Безпеки ООН, яке було присвячено продовольчій безпеці. Хотів би нагадати про ті країни Африки, Північної Африки, Латинської Америки, Азії, де має місце справжня загроза голоду. Кажуть, що це стосується майже 300 мільйонів осіб", - говорить Порошенко.

"За цих умов ми розраховуємо на Туреччину, як на регіонального лідера та лідера Чорноморського регіону, допомогти розблокувати українські морські порти. Турецькі військово-морські сили могли б забезпечити супровід комерційних суден, що перевозять українське зерно, українську пшеницю зокрема, для тих, хто потерпає від голоду", - стверджує п’ятий президент України.

"Путін сьогодні створює ще й кризу голоду. Так само Путін створює і нову кризу біженців. Адже ті, хто проживають у країнах, охоплених голодом, хотітимуть переїхати до Європи, де вони щонайменше могли б врятувати свої сімʼї. А тому ми не маємо дозволити Путіну розіграти цей його сценарій", - наголошує Петро Порошенко.

"Ми повинні врятувати світ, адже війна, яку Путін розвʼязав в Україні, перетворюється на глобальну. Вона починає трансформуватися у Третю світову війну. Ми маємо залишатися обʼєднаними з тим, щоб захистити майбутнє нашого світу", - резюмує Порошенко.

За офіційними даними української сторони, наразі в портах України російським окупаційними флотом заблоковано відправку 22 млн тонн зерна.

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