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Порошенко закликав запровадити санкції проти РПЦ та її очільника Гундяєва (Кіріла)

26 квітня, 2022 вiвторок
17:54
війна з Росією Порошенко

Петро Порошенко закликає світ запровадити санкції проти Російської православної церкви та її очільника Гундяєва (Кіріла) за участь у воєнних злочинах та геноцид українців. Про це він сказав у відеозверненні. Порошенко вважає, що Україна має показати приклад, неухильно виконуючи закони.

"На жаль, в ході російсько-української війни Російська православна церква виявила себе як організація, яка безпосередньо бере участь у воєнних злочинах та геноциді українців, разом із путінськими політиками і військовими злочинцями", – констатує Порошенко. 

"Ми маємо всі свідчення, журналістські розслідування, докази про безпосередню участь РПЦ у депортації українських громадян до росії, примусовому розміщенні їх на території своїх приходів і перешкоджанні виїзду українських громадян у треті країни або поверненню до України. Це все – прямі злочини проти українців, тортури та порушення прав і свобод людини", – наголошує п’ятий президент.

"Предстоятель РПЦ Кіріл (Владімір Гундяєв) неодноразово публічно підтримував злочини рф проти нашої держави, публічно "благословляючи" агресорів", – нагадав Порошенко.

"Ми закликаємо світ застосувати санкції проти рпц як організації – посібника тероризму і співучасника геноциду, а також проти її предстоятеля – Владіміра Гундяєва та інших представників керівництва. Сьогодні є всі підстави накласти арешт на майно і рахунки рпц і її керівництва, які знаходяться за межами РФ, і передбачити механізм спрямування їх для покриття витрат відбудови України. І це має бути зроблено негайно", – переконаний Петро Порошенко.

За його словами, Україна має показати приклад, неухильно виконуючи положення уже прийнятих законів:

  • Про обов‘язок московської церкви офіційно, в назві повідомляти про належність до москви і не дурити людей;
  • Про боротьбу з колабораціонізмом і поширенням меседжів ворога – проти конкретних священнослужителів, у тому числі і високого рангу, які співпрацюють з агресором або поширюють ворожу отруту в уми людей;
  • Про недопущення перешкоджань у об‘єднанні громад у Православній Церкві України.

"І ми маємо зробити все, щоб служителі російської церкви, які виправдовують геноцид, беруть в ньому участь, відповіли перед судом людським перед тим, як їх засудить Суд Божий", – резюмує Петро Порошенко.

РПЦ
Порошенко
Кирил
Європейська солідарність
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