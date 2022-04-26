Порошенко закликав запровадити санкції проти РПЦ та її очільника Гундяєва (Кіріла)

"На жаль, в ході російсько-української війни Російська православна церква виявила себе як організація, яка безпосередньо бере участь у воєнних злочинах та геноциді українців, разом із путінськими політиками і військовими злочинцями", – констатує Порошенко.

"Ми маємо всі свідчення, журналістські розслідування, докази про безпосередню участь РПЦ у депортації українських громадян до росії, примусовому розміщенні їх на території своїх приходів і перешкоджанні виїзду українських громадян у треті країни або поверненню до України. Це все – прямі злочини проти українців, тортури та порушення прав і свобод людини", – наголошує п’ятий президент.

"Предстоятель РПЦ Кіріл (Владімір Гундяєв) неодноразово публічно підтримував злочини рф проти нашої держави, публічно "благословляючи" агресорів", – нагадав Порошенко.

"Ми закликаємо світ застосувати санкції проти рпц як організації – посібника тероризму і співучасника геноциду, а також проти її предстоятеля – Владіміра Гундяєва та інших представників керівництва. Сьогодні є всі підстави накласти арешт на майно і рахунки рпц і її керівництва, які знаходяться за межами РФ, і передбачити механізм спрямування їх для покриття витрат відбудови України. І це має бути зроблено негайно", – переконаний Петро Порошенко.

За його словами, Україна має показати приклад, неухильно виконуючи положення уже прийнятих законів:

Про обов‘язок московської церкви офіційно, в назві повідомляти про належність до москви і не дурити людей;

Про боротьбу з колабораціонізмом і поширенням меседжів ворога – проти конкретних священнослужителів, у тому числі і високого рангу, які співпрацюють з агресором або поширюють ворожу отруту в уми людей;

Про недопущення перешкоджань у об‘єднанні громад у Православній Церкві України.

"І ми маємо зробити все, щоб служителі російської церкви, які виправдовують геноцид, беруть в ньому участь, відповіли перед судом людським перед тим, як їх засудить Суд Божий", – резюмує Петро Порошенко.