Порошенко закликав запровадити воєнний стан у Донецькій та Луганській областях
Україна має негайно запровадити воєний стан у Луганській та Донецькій областях – про це в кулуарах Верховної Ради сакзав журналістам п’ятий президент, лідер партії "Європейська Солідарність" Петро Порошенко
"Україна має в цих двох областях запровадити воєнний стан, як я це зробив під час агресії проти нас в Керченській протоці. Україна має сформувати і прийняти необхідні законодавчі акти вже сьогодні", – наголосив Порошенко.
"Я хочу подякувати українцям, які живуть в умовах агресії з 2014 року і які замість того, щоб за очікуваннями Путіна вишукуватися в черги за гречкою і доларами, дестабілізуючи внутрішню ситуацію, вишукувалися в чергу за зброєю", – констатує п’ятий президент.
"Ми, на жаль, чули і чуємо зараз мовчання влади. І моя перша вимога – президенту, прем’єру, міністру оборони, Головнокомандувачу, міністру внутрішніх справ виходити і говорити про поточну ситуацію і про те, що має робити кожен українець. Це правильна комунікація і це правильна протидія російським інформаційним фейкам", – наголошує Порошенко.
"Президент має зустрітися з лідерами фракцій, з людьми, які у 2014-2016 роках мали досвід відсічі і звільнення двох третин окупованого Донбасу. І не треба тягнути політичну ковдру на себе. Треба по-справжньому об’єднатися, так як об’єднався український народ", – наголошує Порошенко.
"Якщо цього не буде, президента запросити у Верховну Раду і мати розмову не з відосиків, а реальний план оборони держави в умовах зростання російської агресії", – вважає Петро Порошенко.
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