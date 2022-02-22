Порошенко закликав запровадити воєнний стан у Донецькій та Луганській областях

"Україна має в цих двох областях запровадити воєнний стан, як я це зробив під час агресії проти нас в Керченській протоці. Україна має сформувати і прийняти необхідні законодавчі акти вже сьогодні", – наголосив Порошенко.

"Я хочу подякувати українцям, які живуть в умовах агресії з 2014 року і які замість того, щоб за очікуваннями Путіна вишукуватися в черги за гречкою і доларами, дестабілізуючи внутрішню ситуацію, вишукувалися в чергу за зброєю", – констатує п’ятий президент.

"Ми, на жаль, чули і чуємо зараз мовчання влади. І моя перша вимога – президенту, прем’єру, міністру оборони, Головнокомандувачу, міністру внутрішніх справ виходити і говорити про поточну ситуацію і про те, що має робити кожен українець. Це правильна комунікація і це правильна протидія російським інформаційним фейкам", – наголошує Порошенко.

"Президент має зустрітися з лідерами фракцій, з людьми, які у 2014-2016 роках мали досвід відсічі і звільнення двох третин окупованого Донбасу. І не треба тягнути політичну ковдру на себе. Треба по-справжньому об’єднатися, так як об’єднався український народ", – наголошує Порошенко.

"Якщо цього не буде, президента запросити у Верховну Раду і мати розмову не з відосиків, а реальний план оборони держави в умовах зростання російської агресії", – вважає Петро Порошенко.