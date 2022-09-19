English Львів Головна
ua ru en
English Львів Головна
Боротьба за свободу слова
Війна з Росією: хроніка
Головна Суспільство Порошенко закликав звільнити пальне для ЗСУ від акцизів і надати пільги аграріям

Порошенко закликав звільнити пальне для ЗСУ від акцизів і надати пільги аграріям

19 вересня, 2022 понедiлок
11:57
Суспільство Петро Порошенко

Пальне для потреб Збройних Сил України, на переконання лідера "Європейської Солідарності", має бути звільнене від акцизів

Про це Петро Порошенко заявив під час брифінгу.

Він також закликав передбачити пільги для українських аграріїв.

"У нас є дві принципові вимоги до законопроєктів, які стосуються акцизів на пальне. Перше: ми не дозволимо оббирати армію. Ми не дозволимо маніпулювати, вилучати кошти Збройних Сил і передавати дорожньому будівництву. Ми не дамо проголосувати закон про акцизи, якщо звідти не буде вилучена норма про обкладання акцизом паливно-мастильних матеріалів для потреб Збройних Сил України", – зазначив Петро Порошенко.

Він наголосив: фінансування оборонних спроможностей Збройних Сил України є найважливішим фактором перемоги, фактором існування нашої держави.

"Ми знайшли порозуміння в більшості парламентських фракцій. Ми презентували це в тому числі й монобільшості. І дуже розраховуємо, що найближчим часом ця безглузда, ганебна норма закону, який був прийнятий у першому читанні, буде знята. А всі кошти Збройних Сил України залишаться недоторканими", – зауважив Порошенко.

"Друга позиція – це аграрний сектор і фермери, які зараз опинилися в надзвичайно важкому стані. Левова частина їхніх посівів була захоплена або спалена ворогом. Блокада портів обмежує логістичні можливості експорту для українських аграріїв, що знижує ціни на їх продукцію. Підвищені ціни на міндобриво, на засоби захисту рослин, на паливо-мастильні матеріали призведуть до того, що фермери не вийдуть в поле навіть збирати врожай, вже не кажучи про те, щоби сіяти наступний", – пояснив п’ятий президент.

Він наголосив, що "Європейська Солідарність" вимагає проаналізувати досвід країн Європейського Союзу, де застосовують норми зниженого акцизу для сільгоспвиробників.

"Про яку інвестиційну привабливість можна говорити, якщо обмежувати й робити неконкурентоздатними українських аграріїв?" – зазначає Порошенко.

"Тут ми готові до компромісів, ми готові шукати порозуміння. Ми сподіваємось, що голос українських аграріїв також буде почутий. Бо це мільйони людей, які сьогодні опинилися у важкому стані в українському селі", – говорить Порошенко.

П’ятий президент також закликав спрямувати кошти Дорожнього фонду не на будівництво доріг, а на розширення пунктів пропуску на західному кордоні України, щоб збільшити експортні можливості нашої держави.

"Щодо коштів Дорожнього фонду. Спілкуючись з Європейською бізнес-асоціацією, нашими американськими партнерами й українськими асоціаціями представників бізнесу, ми дійшли висновку: якщо ви вже збираєте кошти на Дорожній фонд, більша половина з них негайно має бути спрямована на розширення пропускних можливостей західного кордону України. Дороги ми відбудуємо після нашої перемоги. Треба скоротити кілометрові черги з вантажівок, які сьогодні блокують експорт України. Інвестиції, які підуть на розширення – це те, що підтримує народ України, підприємці України, експортери України, і це треба зробити. Йдеться не про ультиматуми, йдеться про єдність парламенту для захисту оборонних коштів України. Йдеться про єдність у кроках, які будуть перешкоджати будь-яким корупційним ризикам. Весь парламент має об’єднатися для захисту України. Це – кредо нашої партії, нашої фракції. Я твердо переконаний, що це підтримується нашим народом", – наголосив Порошенко.

Стежте за подіями в Україні та світу разом з Еспресо! Підписуйтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb

Читайте також:
Наталка Діденко
18 вересня, 2022 неділя
Значно менше опадів, подекуди тумани: Наталка Діденко розповіла про погоду в Україні на 19 вересня
окупанти
18 вересня, 2022 неділя
П'яні та втомлені російські військові, які втекли з України, бродять вулицями Бєлгорода, – Тhe Guardian
17 вересня, 2022 субота
Майже повний склад Пенсійного фонду в Ізюмі перейшов на бік росіян, - офіцер ТрО Корсунов
Київ
+13°C
  • Київ
  • Львів
  • Вінниця
  • Дніпро
  • Донецьк
  • Житомир
  • Запоріжжя
  • Івано-Франківськ
  • Кропивницкий
  • Луганськ
  • Луцьк
  • Миколаїв
  • Одеса
  • Полтава
  • Рівне
  • Суми
  • Сімферополь
  • Тернопіль
  • Ужгород
  • Харків
  • Херсон
  • Хмельницький
  • Черкаси
  • Чернівці
  • Чернигів
  • USD 40.07
    Купівля 40.07
    Продаж 40.92
  • EUR
    Купівля 39.74
    Продаж 40.84
LIVE
  • Актуальне
  • Важливе
2022, понедiлок
19 вересня
12:06
Ексклюзив
кипчаки
Сила мережі
12:04
Бріджит Брінк
Байден чітко сказав, що використання РФ ядерної зброї викличе серйозні наслідки, - посол США в Україні
11:46
Ексклюзив
Сергій Згурець
Є кілька рівнів ескалації використання тактичної ядерної зброї, - Згурець
11:44
Роберто Де Дзербі
Екстренер "Шахтаря" очолив одного з лідерів АПЛ
11:38
Starlink
SpaceX вивів на орбіту ще 54 супутники. Тепер інтернет від Starlink доступний на всіх континентах
11:37
Ексклюзив
На 2023 рік у держбюджеті закладено 26 млрд грн на відбудову пошкодженої інфраструктури, - виконавчий директор Асоціації міст України
11:34
арешт кайданки
Окупанти вдруге викрали голову Станіславської громади на Херсонщині
11:11
Кадіївка
"Бавовна" на Луганщині: ЗСУ знищили ворожу базу в Кадіївці
11:11
Марта Костюк
Українська тенісистка Костюк виграла перший титул WTA у кар'єрі
11:10
Інфографіка
долар євро валюта обмін
Курс валют: ціни на долар та євро в обмінниках 19 вересня
10:59
McDonald’s Київ
McDonalds відновлює роботу в Україні: перші три заклади відкриють 20 вересня в Києві
10:55
ЗСУ ліквідували групу вагнерівців
РФ відправила на війну в Україні вже близько 3 тис. в'язнів. Кремль придумав на це "законні" підстави
10:35
талібан
ООН закликала талібів дозволити афганським дівчатам відвідувати середню школу
10:30
вакцинація
Україна отримала 600 тис. доз вакцини проти поліомієліту та 70 тис. - проти правця і дифтерії
10:30
Руслан Малиновський
Малиновський допоміг "Аталанті" вийти у лідери чемпіонату Італії
10:27
Новини компаній
Ferrexpo підтримала проєкт "Незламна мама" фонду Маші Єфросиніної
10:27
Ексклюзив
окупанти Маріуполь
Тепла у Маріуполі не буде: з РФ везуть 4,5 тис. електрообігрівачів, а проводка міста не витримає таку напругу, - Андрющенко
10:26
ЗСУ знищили російський штурмовик Су-25
10:17
Інфографіка
Знищена техніка окупантів
За добу Росія втратила в Україні 170 військових, 2 танки та 4 артилерійські системи, - Генштаб ЗСУ
10:09
діти
Внаслідок повномасштабної збройної агресії Росії в Україні загинуло 390 дітей
10:01
Лука Модріч (ліворуч)
"Реал" переміг "Атлетико" у мадридському дербі
09:48
Оновлено
Росіяни обстріляли Південноукраїнську АЕС
Росіяни обстріляли Південноукраїнську АЕС: ракета впала за 300 метрів від ядерних реакторів
09:36
Удар по Донеччині - ілюстрація
За 18 вересня на Донеччині від рук окупантів загинули троє мирних жителів
09:30
Збірна Іспанії з баскетболу
Визначився переможець Євробаскету-2022, де Україна дійшла до 1/8 фіналу
09:23
Миколаївська область
Росіяни обстріляли Миколаїв: пошкоджена трамвайна мережа
09:14
Ексклюзив
біженці
Люди масово покидають окуповані міста Херсонщини, - журналіст Батурін
09:05
Російський винищувач Су-34
Британська розвідка пояснила, чому РФ не вдається отримати перевагу над ЗСУ в повітрі
08:55
Наслідки російського обстрілу Нікопольського району
Росія вдарила з "градів" по Нікопольському району: понівечено будинки, водогін і лінію електропередачі
08:47
В ISW спрогнозували, як розгортатиметься наступ ЗСУ на Херсонщині
08:21
ЗСУ
Українське військо відбило атаки ворога в районах Бахмута, Веселої Долини й Миколаївки Другої
08:14
США китай санкції
Байден: Сполучені Штати захищатимуть Тайвань у разі вторгнення Китаю
08:01
Шотландія - Україна
Стало відомо, хто покаже матчі збірної України у Лізі націй
08:00
бізнес релокація
Малий та середній бізнес зазвичай не готові до релокації
07:30
Запоріжжя
Вранці окупанти завдали ракетного удару по Запоріжжю
07:10
російські окупанти
РФ направила на війну в Україну 400 в'язнів з Тамбова, - Генштаб
06:47
Коронавірус
У США заявили про завершення пандемії COVID-19
06:20
ЗСУ втрати ворога
ЗСУ завдали ударів по ворожих складах, позиціях сил ППО й пунктах управління військами на Півдні
05:59
Російський корабель - ілюстрація
У Чорному морі один ворожий надводний ракетоносій продовжує бойове чергування, - ОК "Південь"
05:33
Киргизстан та Таджикистан
Киргизстан заявив про відведення своїх сил від кордону з Таджикистаном
02:33
Олександр Старух
Окупанти завдали ракетного удару по обласному центру, - очільник Запорізької ОВА Старух
Більше новин
Facebook Twitter
Про нас

Передрук та інше використання матеріалів, що розміщені на сайті дозволяється за умови посилання на espreso.tv. Інтернет-видання можуть використовувати матеріали сайту, розміщувати відео за умови гіперпосилання на espreso.tv. Заборонено передрук та використання матеріалів, у яких міститься посилання на агентства Iнтерфакс-Україна, УНIАН, Reuters, Associated Press. Матеріали позначені міткою "Реклама", публікуються на правах реклами, з питань реклами звертайтесь за адресою [email protected] Курси валют надані kurs.com.ua

  • © 2022 ESPRESO.TV