Порошенко: закрити небо над Україною – це наше спільне з НАТО завдання

"Мої щирі співчуття дружньому польському народу — нашим братам і союзникам. Першопричина вибуху на польській території одна — це путінський терористичний режим і його триваюча війна проти України та всього Західного світу. А тому й відповідь має бути не лише українська", – переконаний Порошенко.

"Закрити небо над Україною віднині є ще більш нагальним викликом та спільним завданням і нашої держави, і союзників НАТО. Протиповітряні та протиракетні системи в Україні мають бути посилені ще й натівською авіацією. Зупинити Путіна треба в Україні, і розпочати з неба. Разом переможемо!", – наголошує Порошенко.

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