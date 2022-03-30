Портрет учительки з розбомбленого Чугуєва продали на аукціоні за $100 тис.

Про це повідомила авторка картини Євгенія Гершман.



"100 000 $ для України. Яка це була подорож! Дякую Адріану Раупу (без якого нічого з цього не було б - ваша ідея, контакти, ваш фільм!), Heritage Auctions (який повірив у нас з першої секунди), Ненсі Валентино (яка була мозком і серцем операції ), Джош Бенеш (за його щедрість!), Вольфганг Шван (чиє хоробре і проникливе око вперше охопило Олену), Анджеліна Багдасар (яка висвітлювала історію) з Голосу Америки - Голос Америки, Джуліан Руп (який годинами рекламував історію по всьому світу ), Мейбл Ау-Юн (за перевезення історії до Китаю!), Сільві Робалья (за поширення інформації у Франції), Ірина Кашпер (за нічний переклад французькою мовою) та багато добрих самовідданих людей, які відстоюють мистецтво проти війни! Я відновила віру в професію маляра", - написала вона.



Світлину, з якої Євгенія Гершман написала портрет, зробив фотограф Вольфґанґ Шван.



Художниця додала, що Олені Курило зробили операцію з відновлення зору в день закриття аукціону.

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