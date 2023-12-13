"Порту" - "Шахтар": де та коли дивитись вирішальний матч українців у Лізі чемпіонів
Ввечері середи, 13 грудня, донецький "Шахтар" і португальський "Порту" зіграють у 6-му турі Ліги чемпіонів
Про це повідомляє Еспресо.TV.
Після 5-го туру "Шахтар" має 9 очок та посідає у групі H третє місце. "Антверпен" не набрав жодного пункту та вже гарантовано зайняв останню позицію. Очолює турнірну таблицю "Барселона", яка має 12 балів та гарантувала собі місце у плей-офф ЛЧ.
"Порту", як і "Шахтар", має 9 очок, але випереджає українців за додатковими показниками. Команди розіграють між собою путівку в 1/16 фіналу ЛЧ.
Дві кращі команди з групи вийдуть до 1/8 фіналу ЛЧ, клуб, який фінішує третім, продовжить виступи у плей-офф Ліги Європи.
Ліга чемпіонів
Група H. 6-й тур
13 грудня
"Порту" (Португалія) - "Шахтар" (Україна)
Порту, стадіон "Ештадіу ду Драгау"
Початок о 22:00
Трансляція - Megogo
Фото: Getty Images
Турнірна таблиця групи "Шахтаря" після 5-го туру Ліги чемпіонів - 2023/24
Фото: FlashScore
Як "Шахтар" виступає в Лізі чемпіонів - 2023/24
У 1-му турі групового раунду ЛЧ чемпіонів "Шахтар" у Гамбурзі поступився португальському "Порту" з рахунком 1:3. У 2-му турі донеччани в гостях перемогли бельгійський "Антверпен" 3:2, поступаючись після першого тайму 0:2.
25 вересня "Шахтар" програв "Барселоні" в гостях з рахунком 1:2. Проте вже в наступній грі, у 4-му турі ЛЧ, українська команда сенсаційно перемогла - 1:0.
У 5-му турі ЛЧ, де "Шахтар" 28 листопада зустрічались з "Антверпеном", українці перемогли 1:0.
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