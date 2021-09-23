Португалія 1 жовтня скасує майже всі обмеження, пов'язані з коронавірусом
Уряд Португалії вирішив істотно послабити карантин з 1 жовтня
Про це повідомляє The Guardian.
"Оскільки більшість обмежень, що накладаються законом, зникають, ми вступаємо в фазу, що заснована на відповідальності кожного", - заявив прем’єр-міністр Антоніу Кошта.
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Серед обмежень залишається обов'язковим носіння масок у громадському транспорті, на великих заходах, у будинках для літніх, лікарнях, торгових центрах та гіпермаркетах.
Португалія повністю вакцинувала понад 8,5 мільйонів людей - або 83,4% населення.
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