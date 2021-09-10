Данія стала першою країною в ЄС, яка скасувала карантин

Про це повідомляє "Європейська правда".

"Вакцини та великі зусилля всіх громадян Данії за такий тривалий період є основою того, чому ми сильні", - сказав міністр охорони здоров'я Магнус Хеніке.

Данські органи охорони здоров'я схвалили цей крок наприкінці серпня, заявивши, що вірус "більше не є критичною загрозою для суспільства" через високий рівень вакцинації та низьку захворюваність у важкій формі та смерті.

У країні більше не буде потрібно показувати ковідний сертифікат, щоб входити до ресторанів, спортивних центрів чи нічних клубів, а дітей більше не будуть автоматично відправляти додому у разі тісного контакту з підтвердженим випадком COVID-19. Тільки заражені мають іти на карантин.

Працівники можуть повернутися до офісів для роботи у звичайному режимі, а школи відкриті.

Зміни не вплинуть на правила в'їзду в Данію, які регулюються окремою міжпартійною угодою, термін дії якої закінчується в жовтні, повідомив представник Міністерства охорони здоров'я.

У Данії понад 80% всіх людей, старших 12 років, пройшли повну вакцинацію від коронавірусу.