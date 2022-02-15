Португалія долучиться до сил швидкого реагування НАТО
Цьогоріч Португалія братиме участь у Силах реагування НАТО – багатонаціональних об’єднаних силах високої готовності, здатних забезпечити швидку військову відповідь на кризу, що виникає
Про це повідомляє Euractiv.
"Відповідно до міжнародних зобов'язань, взятих перед НАТО, у 2022 році Португалія братиме участь у Силах реагування НАТО (NRF), які знаходяться під командуванням Верховного головнокомандувача об'єднаних сил НАТО в Європі (SACEUR)", - йдеться у відповіді Міністерства оборони країни на запит агентства Lusa.
Зазначається, що до складу Сил реагування НАТО входить Спільна оперативна група дуже високої готовності (VJTF), яка може бути готова до реагування протягом семи днів.
У міноборони країни додали, що "кошти, виділені Португалією для VJTF на 2022 рік, можуть бути використані НАТО, у разі активації, повністю або частково, залежно від типу місії, яка буде виконана".
- Нагадаємо, що два німецькі протимінні кораблі прибули до Фінської затоки від імені НАТО і зараз патрулюють акваторію між Гельсінкі і Таллінном.
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