Протимінні кораблі НАТО прибули до Фінської затоки для патрулювання акваторії між Фінляндією та Естонією
Два німецькі протимінні кораблі прибули до Фінської затоки від імені НАТО і зараз патрулюють акваторію між Гельсінкі і Таллінном
Про це повідомляє Italehti.
Уточнюється, що два судна, "Datteln" і "Fulda", є мінними тральщиками типу 332 "Frankenthal". Зараз кораблі патрулюють між Гельсінкі і Таллінном, ближче до фінського, ніж естонського узбережжя.
Бундесвер не надає детальної інформації про їхню роботу, але вважається, що судна можуть як ставити міни, так і знешкоджувати їх.
Зазначається, що Фінляндія, Естонія та НАТО мають спільну дорожню карту щодо захисту південного та північного узбережжя Фінської затоки в кризових і воєнних ситуаціях.
Як відомо, довжина Фінської затоки становить близько 430 кілометрів, а її найбільша ширина - 120 кілометрів. Півострів Ханко, найпівденніша точка материкової Фінляндії, має особливе стратегічне значення, а мінування є ефективним засобом блокування портів і руху.
Іншим критичним районом поблизу є Аландські острови, автономний, демілітаризований регіон Фінляндії, що складається з приблизно 6700 островів між фінським містом Турку та Стокгольмом.
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