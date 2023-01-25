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Португалія готує для передачі Україні чотири танки Leopard 2A6, - ЗМІ

25 січня, 2023 середа
12:32
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Португалія має на озброєнні 37 танків Leopard 2A6, 12 з них повністю боєздатні. Країна планує відправити Україні чотири такі бронемашини

Про це повідомляє видання Correio da Manhã з посиланням на анонімні джерела в уряді.

Зазначається, що Португалія готується відправити в Україну чотири танки Leopard 2A6. Відомо, що країна має 37 одиниць такої бронетехніки, 12 з яких - повністю боєздатні.

Видання зазначає, що відповідне рішення в уряді країни прийняли лише після схвалення Німеччини, яка піддалася тиску з боку союзників.

До того у Португалії анонсували відправлення нашій державі лише ще 14 бронетранспортерів M113 і вісім електрогенераторів великої потужності. На той час у міністерстві оборони заявили, що від початку російського вторгнення відправила в Україну 532 тонни військової техніки, летальної та нелетальної.

  • 20 січня у Німеччині, на американській авіабазі "Рамштайн", розпочалася восьма зустріч Контактної групи з питань оборони України. Голова Пентагону Ллойд Остін заявив, що "це вирішальний момент для України та всього світу".
  • 20 січня на зустрічі в Рамштайні міністр оборони ФРН Борис Пісторіус заявив, що нині немає "єдиного підходу до питання надання танків Leopard".

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зброя для України
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