Португалія готує для передачі Україні чотири танки Leopard 2A6, - ЗМІ
Португалія має на озброєнні 37 танків Leopard 2A6, 12 з них повністю боєздатні. Країна планує відправити Україні чотири такі бронемашини
Про це повідомляє видання Correio da Manhã з посиланням на анонімні джерела в уряді.
Зазначається, що Португалія готується відправити в Україну чотири танки Leopard 2A6. Відомо, що країна має 37 одиниць такої бронетехніки, 12 з яких - повністю боєздатні.
Видання зазначає, що відповідне рішення в уряді країни прийняли лише після схвалення Німеччини, яка піддалася тиску з боку союзників.
До того у Португалії анонсували відправлення нашій державі лише ще 14 бронетранспортерів M113 і вісім електрогенераторів великої потужності. На той час у міністерстві оборони заявили, що від початку російського вторгнення відправила в Україну 532 тонни військової техніки, летальної та нелетальної.
- 20 січня у Німеччині, на американській авіабазі "Рамштайн", розпочалася восьма зустріч Контактної групи з питань оборони України. Голова Пентагону Ллойд Остін заявив, що "це вирішальний момент для України та всього світу".
- 20 січня на зустрічі в Рамштайні міністр оборони ФРН Борис Пісторіус заявив, що нині немає "єдиного підходу до питання надання танків Leopard".
Стежте за подіями в Україні та світі разом з Еспресо! Підписуйтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb
- Київ
- Львів
- Вінниця
- Дніпро
- Донецьк
- Житомир
- Запоріжжя
- Івано-Франківськ
- Кропивницкий
- Луганськ
- Луцьк
- Миколаїв
- Одеса
- Полтава
- Рівне
- Суми
- Сімферополь
- Тернопіль
- Ужгород
- Харків
- Херсон
- Хмельницький
- Черкаси
- Чернівці
- Чернигів
-
USD
39.89
Купівля 39.89Продаж 40.56
-
EUR
Купівля 42.48Продаж 43.46
- Актуальне
- Важливе