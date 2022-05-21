Португалія надасть Україні до 250 млн євро фінансової підтримки

Про це повідомляє Прем'єр-міністр України Денис Шмигаль.



Відповідний меморандум уже підписали прем'єри Денис Шмигаль та Антоніу Кошта.



Перший транш у 100 млн євро має надійти цього року, що дозволить зберегти макроекономічну стабільність під час війни.

Крім того, прем’єр-міністр Португальської Республіки відзначив опір українського народу варварському й цілковито незаконному вторгненню Росії й той приклад мужності, який українці показали всьому світові.

Нагадаємо, Польща і Португалія планують підготувати привабливі рішення для України, які наблизять членство держави в Євросоюзі.“Якщо деякі країни ЄС різко протестуватимуть, то ми з Португалією хочемо підготувати відповідний пакет, який буде привабливим для України і який покаже, що місце України - в ЄС”, - сказав прем'єр-міністр Польщі.