Португалія надасть Україні до 250 млн євро фінансової підтримки
Прем’єр-міністр Португалії Антоніу Кошта підтвердив готовність долучитися до відбудови України після війни, країна надасть Україні 250 євро допомоги
Про це повідомляє Прем'єр-міністр України Денис Шмигаль.
Відповідний меморандум уже підписали прем'єри Денис Шмигаль та Антоніу Кошта.
Перший транш у 100 млн євро має надійти цього року, що дозволить зберегти макроекономічну стабільність під час війни.
Крім того, прем’єр-міністр Португальської Республіки відзначив опір українського народу варварському й цілковито незаконному вторгненню Росії й той приклад мужності, який українці показали всьому світові.
- Нагадаємо, Польща і Португалія планують підготувати привабливі рішення для України, які наблизять членство держави в Євросоюзі.“Якщо деякі країни ЄС різко протестуватимуть, то ми з Португалією хочемо підготувати відповідний пакет, який буде привабливим для України і який покаже, що місце України - в ЄС”, - сказав прем'єр-міністр Польщі.
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