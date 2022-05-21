Португальський прем’єр Антоніу Кошта відвідав Ірпінь

Про це він розповів у своєму Twitter.

"Рівні руйнування та насильства є абсолютно нищівними. Я став свідком жорстоких, свавільних та невиправданих нападів. Війна завжди торкається безневинних людей. Сім'ї, у яких тут було життя, робота, їхній район, змушені були покинути все, щоб спробувати врятувати своє життя. Найбільше мене вражає насильство проти мирних жителів", - зазначив португальський прем’єр-міністр.

Крім того, Антоніу Кошта наголосив, що на власні очі побачив докази нападів з російського боку.

"Я ніколи не забуду візит до Ірпеня. Рівні руйнування та насильства є абсолютно нищівними. Я дав свідчення про злісні, невибіркові та невиправдані напади", - додав він.

Нагадаємо, 8 травня 2022 року, під час офіційних відвідин України, до Ірпеня приїхав голова уряду Канади Джастін Трюдо. Канадський прем'єр пообіцяв посприяти у відбудові зруйнованого окупантами міста.