Про це інформують на сайті Національного антикорупційного бюро України.

Обвинувачений разом із іншими учасниками заволоділи коштами Південноукраїнської АЕС – 27,9 млн грн. Зловмисника затримали патрульні столиці, які зупинили чоловіка за порушення ПДР.

"Злочин відбувся внаслідок організації процедур державних закупівель за завищеними у 18-34 рази цінами з використанням низки підконтрольних службовцям АЕС ДП "НАЕК "Енергоатом" та представникам комерційних структур підприємств.

Вищий антикорупційний суд уже застосував до обвинуваченого запобіжний захід у вигляді тримання під вартою з альтернативою внесення застави у розмірі 3 млн грн. Наразі він перебуває у слідчому ізоляторі", – інформують у НАБУ.

Відомо, що до корупційної схеми причетні 17 учасників, для 12 із них з вересня 2019 року справа слухається у суді, щодо інших п'яти осіб, то обвинувальні акти направлені до суду.

ОГПУ заочно оголосив підозру російському командиру, який наказав зі зброєю захопити ЗАЕС, унаслідок чого загинуло двоє людей і пошкоджено споруди АЕС.

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