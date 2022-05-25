Порушив ПДР: затримано підприємця, звинуваченого у привласненні грошей Південноукраїнської АЕС
НАБУ затримало підприємця, який перебував у міжнародному розшуку у справі про привласнення грошей Південноукраїнської АЕС
Про це інформують на сайті Національного антикорупційного бюро України.
Обвинувачений разом із іншими учасниками заволоділи коштами Південноукраїнської АЕС – 27,9 млн грн. Зловмисника затримали патрульні столиці, які зупинили чоловіка за порушення ПДР.
"Злочин відбувся внаслідок організації процедур державних закупівель за завищеними у 18-34 рази цінами з використанням низки підконтрольних службовцям АЕС ДП "НАЕК "Енергоатом" та представникам комерційних структур підприємств.
Вищий антикорупційний суд уже застосував до обвинуваченого запобіжний захід у вигляді тримання під вартою з альтернативою внесення застави у розмірі 3 млн грн. Наразі він перебуває у слідчому ізоляторі", – інформують у НАБУ.
Відомо, що до корупційної схеми причетні 17 учасників, для 12 із них з вересня 2019 року справа слухається у суді, щодо інших п'яти осіб, то обвинувальні акти направлені до суду.
- ОГПУ заочно оголосив підозру російському командиру, який наказав зі зброєю захопити ЗАЕС, унаслідок чого загинуло двоє людей і пошкоджено споруди АЕС.
Стежте за подіями в Україні та світі разом з Еспресо! Підписуйтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb
- Київ
- Львів
- Вінниця
- Дніпро
- Донецьк
- Житомир
- Запоріжжя
- Івано-Франківськ
- Кропивницкий
- Луганськ
- Луцьк
- Миколаїв
- Одеса
- Полтава
- Рівне
- Суми
- Сімферополь
- Тернопіль
- Ужгород
- Харків
- Херсон
- Хмельницький
- Черкаси
- Чернівці
- Чернигів
-
USD
34.19
Купівля 34.19Продаж 35.76
-
EUR
Купівля 36.09Продаж 38.07
- Актуальне
- Важливе