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Порушників карантину в Україні ловитимуть спецкамери: у яких містах запустять пілотний проєкт

12 жовтня, 2021 вiвторок
19:56

В Україні в рамках пілотного проєкту запрацюють перші відеокамери для контролю за дотриманням маскового режиму й соціальної дистанції громадян

Про це заявив головний санітарний лікар, заступник міністра охорони здоров'я Ігор Кузін, передає ТСН.uа.

За його словами, йдеться про проведення пілотного дослідження, яке було ініційовано ВООЗ і підтримано МОЗ. Відбуватиметься оцінка умовного відсотка дотримання протиепідеміологічних норм.

"Тобто в автоматичному режимі зчитується кількість людей, які проходять уздовж камери або зони її дії, і скільки з них в масках, скільки дотримуються дистанції", - зауважив Кузін.

Як відомо, наразі вже розроблені повні комплекти документів для проведення біоетичної експертизи та встановлення таких камер. "Пілот" планується зробити в двох великих містах - Києві і в Харкові або Дніпрі.

"Ми очікуємо, що цей пілот буде запущено не раніше ніж 1 листопада цього року. І перші результати вже зможемо отримати через два тижні", - наголосив санлікар.

При використанні такої системи не буде проводиться будь-яка ідентифікація, збереження персональних або конфіденційних даних або навіть самої плівки, де буде запис.

На запитання, яке покарання чекає порушників, Кузін відповів: "М'яко кажучи, це пілот з відстеження загального відсотка протиепідеміологічних вимог. Але в той же час для людей, які порушують протиепідемічні вимоги, діє відповідна стаття в адміністративному кодексі України та передбачено покарання, зокрема, за відсутність масок у закритому приміщенні".

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