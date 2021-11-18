"Порушує міжнародну торгівлю та навігацію": Україна повідомила ОБСЄ про блокування Росією Чорного й Азовського морів

Про це 18 листопада заявила українська делегація в ОБСЄ під час засідання Форуму з безпекового співробітництва ОБСЄ у Відні, повідомляє "Укрінформ".



"Російська Федерація продовжує блокувати величезні морські райони у Чорному морі під приводом військових навчань, що порушує міжнародну торгівлю та навігацію. Використовуючи військову присутність у тимчасово окупованому Криму, РФ поступово перетворює Азовське море на своє "внутрішнє озеро", - зазначили представники України.



Також члени делегації повідомили дипломатам інших країн-учасниць ОБСЄ про запроваджені Росією обмеження судноплавства через Керченську протоку.



Українська делегація пояснила, що в жовтні 2021 року середня тривалість штучних затримок суден з Чорного моря до українських портів в Азовському морі, Маріуполі та Бердянську з боку Росії склала 34,5 годин. Судна, що перевозили експортні товари у зворотному напрямку, затримувалися Російською Федерацією в середньому на 37,9 години.



Українські диппломати нагадали, що від грудня 2018 року до грудня 2020 року через загрозу міжнародних санкцій проти портів РФ на Азовському морі зменшилася середня тривалість затримок суден перед виходом з Азовського моря в Чорне. У 2018 році ця затримка була 79,5 годин на одне судно, у 2019 році - до 37,4 годин, а у 2020 році − 29,6 годин. Але протягом 2021 року затримка зросла до 39,7 годин на судно.



Також українська місія в ОБСЄ закликала Росію припинити військову агресію проти України та відновити свободу судноплавства в Чорному, Азовському морях і через Керченську протоку.

Нагадаємо, у жовтні повідомлялося, що Росія стала довше тримати українські судна в Керченській протоці.

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