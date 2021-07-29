Посеред торгового центру: у Києві стався вибух у поштоматі

Про це повідомляє пресслужба Національної поліції.



"Сьогодні вранці до Оболонського районного управління поліції надійшло повідомлення про те, що в приміщенні одного з торговельних центрів стався вибух поштомата. На місце події негайно прибули вибухотехніки та слідчо-оперативна група. Попередньо правоохоронці встановили, що в одній із комірок поштомата здетонував саморобний пристрій на основі піротехнічних виробів", - зазначено в повідомленні.



Постраждалих унаслідок вибуху немає



Правоохоронці проводять на місці події першочергові слідчі дії.

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