Посеред торгового центру: у Києві стався вибух у поштоматі
У Києві поліція розпочала розслідування обставин вибуху в приміщенні одного з торговельних центрів
Про це повідомляє пресслужба Національної поліції.
"Сьогодні вранці до Оболонського районного управління поліції надійшло повідомлення про те, що в приміщенні одного з торговельних центрів стався вибух поштомата. На місце події негайно прибули вибухотехніки та слідчо-оперативна група. Попередньо правоохоронці встановили, що в одній із комірок поштомата здетонував саморобний пристрій на основі піротехнічних виробів", - зазначено в повідомленні.
Постраждалих унаслідок вибуху немає
Правоохоронці проводять на місці події першочергові слідчі дії.
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