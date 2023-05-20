Про це повідомили у суботу, 20 травня, у telegram-каналі Офісу Генерального прокурора.

Стало відомо, що за даними слідства, мешканець Дніпропетровщини через власний акаунт у соцмережі поширював матеріали з російських інформаційних ресурсів.

В опублікованих відеозаписах містилися виправдовування, визнання правомірною тимчасової окупації частини території України. Також в матеріалах глорифікувалися представники так званих "ЛНР/ДНР" та ПВК Вагнера.

Під час проведення правоохоронцями слідчих дій чоловік висловлювався стосовно збройної агресії РФ як внутрішнього громадянського конфлікту.

Зазначається, що дві мешканки Новгород-Сіверської громади Чернігівщини, використовували власні облікові записи у заборонених соцмережах для поширення публікацій та дописів.

На відеозаписах йшлося про підтримку захоплення територій нашої країни, звільнення їх від "укронацистів" та прославляння російських військових й керівництва збройних сил держави-агресора.

"У ході обшуків за місцями проживання підозрюваних виявлено та вилучено комп’ютерну техніку, телефони з доказами злочинної діяльності. Наявність у дописах та висловлюваннях агітаторів виправдовування, визнання правомірною, заперечення збройної агресії РФ проти України підтвердили висновки лінгвістичної експертизи", - йдеться у дописі.

Наразі підозрюваному мешканцю Дніпропетровщини обрано запобіжний захід - тримання під вартою. Питання щодо обрання двом іншим - вирішується.