Поширювали відео з прославленням представників "ЛНР/ДНР" та ПВК Вагнера: трьом жителям Дніпропетровщини й Чернігівщини повідомлено про підозру
За процесуального керівництва Дніпропетровської й Чернігівської обласних прокуратур повідомлено про підозру трьом громадянам у виправдовуванні, визнанні правомірною, запереченні збройної агресії РФ проти України та глорифікації її учасників
Про це повідомили у суботу, 20 травня, у telegram-каналі Офісу Генерального прокурора.
Стало відомо, що за даними слідства, мешканець Дніпропетровщини через власний акаунт у соцмережі поширював матеріали з російських інформаційних ресурсів.
В опублікованих відеозаписах містилися виправдовування, визнання правомірною тимчасової окупації частини території України. Також в матеріалах глорифікувалися представники так званих "ЛНР/ДНР" та ПВК Вагнера.
Під час проведення правоохоронцями слідчих дій чоловік висловлювався стосовно збройної агресії РФ як внутрішнього громадянського конфлікту.
Зазначається, що дві мешканки Новгород-Сіверської громади Чернігівщини, використовували власні облікові записи у заборонених соцмережах для поширення публікацій та дописів.
На відеозаписах йшлося про підтримку захоплення територій нашої країни, звільнення їх від "укронацистів" та прославляння російських військових й керівництва збройних сил держави-агресора.
"У ході обшуків за місцями проживання підозрюваних виявлено та вилучено комп’ютерну техніку, телефони з доказами злочинної діяльності. Наявність у дописах та висловлюваннях агітаторів виправдовування, визнання правомірною, заперечення збройної агресії РФ проти України підтвердили висновки лінгвістичної експертизи", - йдеться у дописі.
Наразі підозрюваному мешканцю Дніпропетровщини обрано запобіжний захід - тримання під вартою. Питання щодо обрання двом іншим - вирішується.
- 19 травня повідомлялося, що за публічного обвинувачення Луганської обласної прокуратури колишнього Рубіжанського міського голову визнали винним у колабораційній діяльності (ч. 1, ч. 5 ст. 111-1 КК України).
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