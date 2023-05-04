Пошта Gmail додасть "сині галочки" верифікації, аби боротися з шахрайством
Від 3 травня Google запровадить "сині галочки" верифікації для компаній у своєму сервісі Gmail, аби користувачі могли відрізняти листи справжніх брендів від шахрайських
Про це йдеться у повідомленні від команди Google Workspace.
Вони розповіли, що ще у 2021 році було запроваджено індикатори бренду для ідентифікації повідомлень справжніх компаній у Gmail. Згідно з цією функцією, компанії мають проходити автентифікацію та перевірку логотипу свого бренду, щоб відображати його як аватар в електронних листах.
Відтепер, завдяки цій функції, перевірені бренди отримуватимуть значок галочки верифікації. Google пояснює, що так отримувачі зможуть відрізняти листи від справжніх компаній та спам і фейки.
"Надійна автентифікація електронної пошти допомагає користувачам і системам захисту електронної пошти виявляти та зупиняти спам, а також дозволяє відправникам будувати довіру до бренду", - йдеться у поясненні.
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