Пошта Gmail додасть "сині галочки" верифікації, аби боротися з шахрайством

Про це йдеться у повідомленні від команди Google Workspace.

Вони розповіли, що ще у 2021 році було запроваджено індикатори бренду для ідентифікації повідомлень справжніх компаній у Gmail. Згідно з цією функцією, компанії мають проходити автентифікацію та перевірку логотипу свого бренду, щоб відображати його як аватар в електронних листах.

Відтепер, завдяки цій функції, перевірені бренди отримуватимуть значок галочки верифікації. Google пояснює, що так отримувачі зможуть відрізняти листи від справжніх компаній та спам і фейки.

"Надійна автентифікація електронної пошти допомагає користувачам і системам захисту електронної пошти виявляти та зупиняти спам, а також дозволяє відправникам будувати довіру до бренду", - йдеться у поясненні.