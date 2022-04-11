Посилення санкцій, покарання за воєнні злочини, вимога припинити війну: у канцлера Австрії розповіли про його "дуже жорстку" зустріч із Путіним

Про це повідомили у пресслужбі Негаммера, передає австрійське видання Krone Zeitung.



Зустріч відбувалась у підмосковому заміському будинку і тривала близько 90 хвилин, розмова - близько 75 хвилин.



За словами Негаммера, зустріч була "дуже жорсткою" і "не була дружнім візитом".



"Немає альтернативи пошуку прямого діалогу з Росією, попри всі розбіжності", - зазначив Негаммер.



У канцлер Австрії повідомили, що він чітко дав Путіну зрозуміти невідворотність продовження і посилення санкцій проти РФ, поки триває війна проти України.



"Я згадав про серйозні воєнні злочини і наголосив, що винні повинні бути притягнуті до відповідальності. Я також сказав президенту Путіну, що поки в Україні гинуть люди, санкції проти Росії залишаться в силі і будуть посилюватися. Але моє найважливіше повідомлення Путіну полягало в тому, що ця війна має нарешті закінчитися, тому що у війні є лише переможені з обох сторін", - сказав Негаммер.



Далі канцлер Австрії має поінформувати європейських партнерів про переговори та порекомендувати подальші заходи.



Раніше Негаммер відвідав Україну та зустрівся з президентом Володимиром Зеленським і прем'єрміністром Денисом Шмигалем. Канцлер Австрії також відвідав місто Буча під Києвом, де після відходу російських військ були виявлені свідчення масових воєнних злочинів - тіла жорстоко вбитих мирних жителів, повідомлення про зґвалтування дорослих і дітей тощо.



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