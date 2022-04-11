English Львів Головна
ua ru
English Львів Головна
Боротьба за свободу слова
Війна з Росією: хроніка
Головна війна з Росією Посилення санкцій, покарання за воєнні злочини, вимога припинити війну: у канцлера Австрії розповіли про його "дуже жорстку" зустріч із Путіним

Посилення санкцій, покарання за воєнні злочини, вимога припинити війну: у канцлера Австрії розповіли про його "дуже жорстку" зустріч із Путіним

11 квітня, 2022 понедiлок
20:18

Зустріч канцлера Австрії Карла Негаммера з президентом РФ Володимиром Путіним відбулася без жодного рукостискання чи спільної фотографії, а розмова була присвячена воєнним злочинам росіян в Україні та посиленню антиросійських санкцій

Про це повідомили у пресслужбі Негаммера, передає австрійське видання Krone Zeitung.

Зустріч відбувалась у підмосковому заміському будинку і тривала близько 90 хвилин, розмова - близько 75 хвилин.

За словами Негаммера, зустріч була "дуже жорсткою" і "не була дружнім візитом".

"Немає альтернативи пошуку прямого діалогу з Росією, попри всі розбіжності", - зазначив Негаммер.

У канцлер Австрії повідомили, що він чітко дав Путіну зрозуміти невідворотність продовження і посилення санкцій проти РФ, поки триває війна проти України.

"Я згадав про серйозні воєнні злочини і наголосив, що винні повинні бути притягнуті до відповідальності. Я також сказав президенту Путіну, що поки в Україні гинуть люди, санкції проти Росії залишаться в силі і будуть посилюватися. Але моє найважливіше повідомлення Путіну полягало в тому, що ця війна має нарешті закінчитися, тому що у війні є лише переможені з обох сторін", - сказав Негаммер.

Далі канцлер Австрії має поінформувати європейських партнерів про переговори та порекомендувати подальші заходи.

Раніше Негаммер відвідав Україну та зустрівся з президентом Володимиром Зеленським і прем'єрміністром Денисом Шмигалем. Канцлер Австрії також відвідав місто Буча під Києвом, де після відходу російських військ були виявлені свідчення масових воєнних злочинів - тіла жорстоко вбитих мирних жителів, повідомлення про зґвалтування дорослих і дітей тощо.

Слідкуйте за подіями в Україні та світі разом з Еспресо! Підписуйтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb

Новини
Володимир Путін
Австрія
санкції проти Росії
воєнні злочини Росії
Читайте також:
окупанти
10 квітня, 2022 неділя
Росіяни намагаються прорвати оборону ЗСУ в районі Ізюма та встановити повний контроль над Маріуполем, - Генштаб ЗСУ
Тетяна Чорновол
10 квітня, 2022 неділя
"Ми вже танків не боїмося і у нас вже казати, що ти підбив тільки один танк - сором", - екснардепка, а нині офіцер та командир ПТРК "Стугна" Тетяна Чорновол
Крістіне Ламбрехт
9 квітня, 2022 субота
Ми досягли межі, Німеччина більше не готова постачати Україні зброю зі складів війська, - міністерка оборони
Київ
+7°C
  • Київ
  • Львів
  • Вінниця
  • Дніпро
  • Донецьк
  • Житомир
  • Запоріжжя
  • Івано-Франківськ
  • Кропивницкий
  • Луганськ
  • Луцьк
  • Миколаїв
  • Одеса
  • Полтава
  • Рівне
  • Суми
  • Сімферополь
  • Тернопіль
  • Ужгород
  • Харків
  • Херсон
  • Хмельницький
  • Черкаси
  • Чернівці
  • Чернигів
  • USD 29.24
    Купівля 29.24
    Продаж 30.06
  • EUR
    Купівля 31.76
    Продаж 32.89
LIVE
  • Актуальне
  • Важливе
2022, понедiлок
11 квітня
21:34
Еммануель Макрон
Макрон заявив про готовність приїхати до України, "якщо це дасть результат"
21:32
Ворожий танк
Українські десантники знищили 5 танків окупантів, серед них командирський. Відео
21:21
ЄС збільшить поставки зброї до України, - Бербок
21:20
хімічна атака
Окупанти погрожують застосувати хімічну зброю у Маріуполі, - Денісова
21:06
Жозеп Боррель
Євросоюз допоможе збирати докази воєнних злочинів Росії в Україні - Боррель
21:03
Зеленський
Зеленський: Україна обговорює посилення енергетичної співпраці з Норвегією
20:45
Сурков і Кадиров
У Москві затримали ідеолога путінізму, автора "концепції Новоросії" Владислава Суркова, - Ілля Пономарьов
20:41
економіка росия рубль
Росія допустила вибірковий дефолт по зовнішньому боргу, - S&P
20:27
Харків
РФ зруйнувала у Харкові 1 617 житлових багатоповерхівок, - мер
20:18
Пологовий будинок "Лелека" після обстрілів
На базі 5-го пологового будинку у Києві відкрилося тимчасове відділення "Лелека"
20:05
Володимир Кара-Мурза
У Москві затримали опозиційного політика та журналіста Володимира Кара-Мурзу
20:00
Російська окупаційна адміністрація в Криму вводить на півночі півострову високий рівень терористичної загрози
19:45
Росіяни, які окопувались у зоні відчуження, поширили радіацію по Білорусі та РФ, - директор Інституту клінічної радіології Чумак
19:37
Крим – це Україна
Росіяни в Криму поширюють інформацію про можливе просування ЗСУ на півострів, - Генштаб
18:50
Оновлено
Приват24
Приват24 відновить роботу о 6 ранку 12 квітня
18:39
винищувач Rafale
Сербія планує закупити винищувачі у Франції
18:17
Лавров
Росія не зупинятиме війну на час мирних переговорів, - Лавров
18:01
Розмінування Ірпінь
Розмінування Бучі, Ірпеня та Гостомеля триває, повертатися туди зарано, - КМДА
17:54
Боснія і Герцеговина - Україна
ЧС-2022: У збірній Шотландії вимагають перенести матч проти України
17:51
Ексклюзив
нафта
Штати та Єврокомісія мають підтримати не просто ембарго на постачання з Росії нафти та газу, а механізми повної ізоляції від РФ, – Гончар
17:44
Порошенко
Десантникам, які вирушають на східний фронт, відправили бронежилети і кевларові шоломи – Порошенко
17:41
Ексклюзив
Арсеній Яценюк
Нам потрібна допомога G7 для відбудови України: через нациста Путіна у два рази більше українців були змушені покинути свої домівки, ніж під час Другої світової війни, - Яценюк
17:37
ФСБ
У прикордонній з Україною Брянській області РФ запровадили підвищений рівень терористичної небезпеки
17:23
Російський винищувач Су-34
На Луганщині ЗСУ збили російський літак та накрили артилерійський склад ворога, - голова ОВА Гайдай
17:18
Нижні Сірогози
У Нижніх Сірогозах на Херсонщині посадовці селищної ради відмовилися від співпраці з росіянами
17:15
Міністерство фінансів
Мінфін анонсував продаж військових облігацій та закликав українців підтримати державу інвестиціями
17:14
Еспресо
"Еспресо": Якщо компроміс щодо відновлення мовлення не буде знайдений у найближчі дні, подаватимемо позови до суду
16:59
Микола Княжицький
Гуманітарний комітет підтримав постанову про цінність свободи слова під час воєнного стану
16:56
Зеленський
Про остаточну перемогу в битві за Київ говорити зарано, - Зеленський
16:52
Йожеф Сабо
Мені соромно, що я угорець: Екстренера збірної України та "Динамо" зацькували в Угорщині через критику Орбана
16:39
Ексклюзив
Херсон
Херсонці виходять на мітинги проти окупації, місто не здається та чекає на ЗСУ. Проте деякі люди вважають, що влада здала Херсон окупантам, - місцева мешканка
16:38
Карл Негаммер
Путін та канцлер Австрії почали закриті перемовини, очільник австрійського МЗС анонсував, що президенту РФ скажуть про поразку в Україні
16:36
Війна завдала Україні інфраструктурних збитків на понад $80 млрд, – Київська школа економіки
16:28
Российские железные дороги
Компания "Российские железные дороги" допустила дефолт через неспроможність заплатити по євробондах
16:21
Валерій Залужний
Залужний відреагував на інформацію про відсутність зв'язку із захисниками Маріуполя
16:21
вантажне судно SMARTA
РФ захопила іноземне судно в порту Маріуполя, 18 українців та єгиптянина вивезли в ОРДЛО, - Денісова
16:02
танк Leopard 1
Німецьке підприємство Rheinmetall готове надати Україні 50 танків та 60 БМП
15:57
Ексклюзив
Валерій Залужний
Вкусити Залужного. Як балакучі голови ОПУ намагаються втягнути армію у політичні ігрища
15:55
Збірна України з біатлону, естафета
Бринзак після скандалу з натуралізованими росіянками залишає посаду президента Федерації біатлону України
15:54
Ексклюзив
Ірпінь
70% Ірпеня вже прибрано, в окремих районах є світло, але повертатися ще зарано, - мер міста
Більше новин
Facebook Twitter
Про нас

Передрук та інше використання матеріалів, що розміщені на сайті дозволяється за умови посилання на espreso.tv. Інтернет-видання можуть використовувати матеріали сайту, розміщувати відео за умови гіперпосилання на espreso.tv. Заборонено передрук та використання матеріалів, у яких міститься посилання на агентства Iнтерфакс-Україна, УНIАН, Reuters, Associated Press. Матеріали позначені міткою "Реклама", публікуються на правах реклами, з питань реклами звертайтесь за адресою [email protected] Курси валют надані kurs.com.ua

  • © 2022 ESPRESO.TV