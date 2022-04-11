Посилення санкцій, покарання за воєнні злочини, вимога припинити війну: у канцлера Австрії розповіли про його "дуже жорстку" зустріч із Путіним
Зустріч канцлера Австрії Карла Негаммера з президентом РФ Володимиром Путіним відбулася без жодного рукостискання чи спільної фотографії, а розмова була присвячена воєнним злочинам росіян в Україні та посиленню антиросійських санкцій
Про це повідомили у пресслужбі Негаммера, передає австрійське видання Krone Zeitung.
Зустріч відбувалась у підмосковому заміському будинку і тривала близько 90 хвилин, розмова - близько 75 хвилин.
За словами Негаммера, зустріч була "дуже жорсткою" і "не була дружнім візитом".
"Немає альтернативи пошуку прямого діалогу з Росією, попри всі розбіжності", - зазначив Негаммер.
У канцлер Австрії повідомили, що він чітко дав Путіну зрозуміти невідворотність продовження і посилення санкцій проти РФ, поки триває війна проти України.
"Я згадав про серйозні воєнні злочини і наголосив, що винні повинні бути притягнуті до відповідальності. Я також сказав президенту Путіну, що поки в Україні гинуть люди, санкції проти Росії залишаться в силі і будуть посилюватися. Але моє найважливіше повідомлення Путіну полягало в тому, що ця війна має нарешті закінчитися, тому що у війні є лише переможені з обох сторін", - сказав Негаммер.
Далі канцлер Австрії має поінформувати європейських партнерів про переговори та порекомендувати подальші заходи.
Раніше Негаммер відвідав Україну та зустрівся з президентом Володимиром Зеленським і прем'єрміністром Денисом Шмигалем. Канцлер Австрії також відвідав місто Буча під Києвом, де після відходу російських військ були виявлені свідчення масових воєнних злочинів - тіла жорстоко вбитих мирних жителів, повідомлення про зґвалтування дорослих і дітей тощо.
Слідкуйте за подіями в Україні та світі разом з Еспресо! Підписуйтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb
- Київ
- Львів
- Вінниця
- Дніпро
- Донецьк
- Житомир
- Запоріжжя
- Івано-Франківськ
- Кропивницкий
- Луганськ
- Луцьк
- Миколаїв
- Одеса
- Полтава
- Рівне
- Суми
- Сімферополь
- Тернопіль
- Ужгород
- Харків
- Херсон
- Хмельницький
- Черкаси
- Чернівці
- Чернигів
-
USD
29.24
Купівля 29.24Продаж 30.06
-
EUR
Купівля 31.76Продаж 32.89
- Актуальне
- Важливе