Санкції ЄС проти Росії будуть посилюватися до кінця війни, - канцлер Австрії
Федеральний канцлер Австрії Карл Негаммер заявив, що країна цілком підтримує санкції Євросоюзу проти Росії за повномасштабне вторгнення до України
Про це він сказав на спільному брифінгу в Києві з президентом Володимиром Зеленським, передає Еспресо.TV.
"Австрія повністю підтримує санкції ЄС. Австрія також підтримує всіма можливостями Україну, там де це найбільш потрібно. Санкції з боку ЄС будуть посилюватися, поки війна не припиниться. Зараз прийнято ще один пакет санкцій і він буде не останній з метою зупинки війни", - зазначив канцлер.
Негаммер заявив, що Австрія докладає зусиль, для того, щоб були створені гумкоридори.
"Наприклад, евакуація людей з Маріуполя, щоб ці коридори були надійними, а не були доступні час від часу", - підсумував він.
- П'ятий пакет санкцій ЄС проти РФ включає ембарго на вугілля з серпня та подальші заборони на експорт.
- Президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн заявила, що ЄС готує уже шостий пакет санкцій проти РФ.
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