Санкції ЄС проти Росії будуть посилюватися до кінця війни, - канцлер Австрії

Про це він сказав на спільному брифінгу в Києві з президентом Володимиром Зеленським, передає Еспресо.TV.



"Австрія повністю підтримує санкції ЄС. Австрія також підтримує всіма можливостями Україну, там де це найбільш потрібно. Санкції з боку ЄС будуть посилюватися, поки війна не припиниться. Зараз прийнято ще один пакет санкцій і він буде не останній з метою зупинки війни", - зазначив канцлер.



Негаммер заявив, що Австрія докладає зусиль, для того, щоб були створені гумкоридори.



"Наприклад, евакуація людей з Маріуполя, щоб ці коридори були надійними, а не були доступні час від часу", - підсумував він.

П'ятий пакет санкцій ЄС проти РФ включає ембарго на вугілля з серпня та подальші заборони на експорт.

Президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн заявила, що ЄС готує уже шостий пакет санкцій проти РФ.